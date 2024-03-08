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Yalova'da tersanelerin "yükünü" kadın forklift operatörleri kaldırıyor

YALOVA - Yalova'nın Altınova ilçesinde faaliyet gösteren bir tersanede iş garantili kursa katılan 8 kadın forklift operatörü sertifikalarını aldı. "Kadınsın yapamazsın" diyenlere inat forklift operatörü olan kadınlar şimdilerde ise ailelerinin gurur kaynağı oldu.

Yalova'da faaliyet gösteren bir tersanenin yanı sıra İşkur ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle kadınlara özel forklift operatörlüğü kursu açıldı. İş garantili kursa katılan 8 kadın sertifikalarını Yalova Valisi Hülya Kaya'nın elinden aldı. Vali Kaya, burada büyüyen tersane sektöründe forklift operatörlüğüyle ile ilgili ciddi bir ihtiyaç olduğunu anlatan Kaya, "Bunu nasıl aşabiliriz diye düşündüğümüzde aslında kadınların da bu alanı çok rahat doldurabileceğini, tamamlayabileceklerini fark ettik. İşkur bünyesinde bu pozitif ayrımcılığı da hem ortaya çıkaracak bir proje başlamış oldu. Kadınlarımız burada ücretsiz forklift kullanıcılığıyla ilgili eğitimler verildi. Daha sonra da burada zaten iş garantili, işlerine devam edecekler. Aslında kadın erkek ayrımı yapmaksızın elimizdeki insan kaynağını en iyi şekilde kullanmalıyız. Kadınlarımız da bunu başarabilecek potansiyele sahip. Biz sadece onlara imkan vermiş olduk" dedi.

"Güçlü kadın rolünü de aslında tüm alanlara yaymış oluyoruz"

Kadınların azmi ve başarısının diğer hemcinslerine örnek olduğuna vurgu yapan Kaya, "Güçlü kadın rolünü de aslında tüm alanlara yaymış oluyoruz. Kafamızdaki güçlü kadın modeli sadece kamudaki, siyasetteki kadın modeli değil aslında. Sanayide de güçlü kadın profili çıkartabiliriz. Dolayısıyla biz buradan bütün kadınlarımıza sesleniyoruz. Bu alanda, kendini geliştirip, yetiştirmek isteyen kadınlarımıza her zaman imkan, şartlar var. Biz sizin yanınızdayız. Bundan sonraki yolları çok açık, öyle görünüyor. Buradaki bir operatörün almış olduğu maaş şuanda bizlerin almış olduğu maaşlardan çok yüksek. Önlerinde uzun ve parlak bir kariyer var. Bu alandan hiçbir şekilde vazgeçmesinler" ifadesini kullandı.

8 Mart'ı artık çok da kutlamak istemediklerini de sözlerine ekleyen Kaya, şöyle konuştu:

"8 Mart'ın kutlanmadığı bir haftaya uyanmak istiyoruz artık. 8 Mart'ı kadın haklarına dikkati çekmek için kutluyoruz, kadın erkek eşitliğinin, fırsat eşitliğinin altını çizmek için kutluyoruz, ya da anıyoruz. Herhalde bir 10-20 yıl sonra bunu kutlamamıza, anmamıza gerek kalmayacak. Bu yolda ilerliyoruz. Yani ben ilk mesleğe başladığımda, bir 20 yıl öncesinde çok zordu kamuda bile yönetici olmak. Şimdi bakıyorum her alanda kadınlar çok başarılı. Hiç tahayyül edemediğimiz yerlerde kadınlar yer alıyor. Türkiye de bu alanda çok hızlı adımlar atıyor. Umudum o ki biz artık 8 Mart'ı unutalım, tarihe gömelim."

"İlk başta yargıladılar"

Kadın forklift operatörü Emine Alay, meslek edinmekten dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Alay, ilk başta 'yapamazsın, nasıl yapacaksın, erkek işi bu' gibi tepkiler aldığını belirterek, "Genç kızlığımda traktör de kullanmıştım. Özenti vardı ve oldu başardım. İki çocuğum var. Kızım 19, oğlum 15 yaşında. İlk başta onlar da yadırgadılar. Kadına yakışır mı gibilerinden" dedi.

"Kimden ne eksiğim var yaparım dedim"

26 yaşındayım Nisanur Karaman ise iş ilanı gördüğünü ve kendisi için uygun olduğunu düşündüğünü belirterek, "Neden olmasın diye başvurdum açıkçası, neden yapmayım dedim. Rahat kullanabildiğimi düşünüyorum. Annem ilk başta 'soğu var, sıcağı var, o kadar insan içinde nasıl yapacaksın, sana mı kaldı' gibisinden sözler söyledi. Neden olmasın, kimden ne eksiğim var yaparım dedim. Şuanda destekliyorlar" ifadesini kullandı.

"16 yaşındaki kızım benimle gurur duyuyor"

35 yaşındaki 2 çocuk annesi Saliha Duman ise temizlik personeli olarak çalıştığı kurumda şimdi ise forklift operatörü olduğunu dile getirdi. Forklift sürmeyi çok sevdiğini ifade eden Duman, "Sınıfta küçük yük taşıyan küçük bir makine söyleyin demişler. Kızım bağırmış forklift diye. Öğretmeni nerden biliyorsun demiş. O da annem forklift operatörü demiş. 16 yaşındaki kızım benimle gurur duyuyor. Çok güzel bir şey. Mesleğimi sorduklarında hemen söylüyorum" ifadesini kullandı.

"Erkekler ne yapıyorsa biz aynısının fazlasını yapabiliyoruz"

Tuğba Ersoy, çay servis elemanı olarak çalıştığı kurumda bu kursun açılması üzerine başvurduğunu anlattı. İlk başta zor geldiğini söyleyen Ersoy, "Öğrendikçe başarmak çok güzel bir duygu. Gurur duyduk kendimizle. İşimi sevitorum. Senin merakın var yaparsın dediler abilerim. Ailem destek verdi. Kadınların yapamayacağı, başaramayacağı bir şey. Yok. Erkekler ne yapıyorsa biz aynısının fazlasını yapabiliyoruz" dedi.

Programa İl Milli Eğitimi Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, İşkur İl Müdürü Erhan Dede de ve tersane yetkilileri de katıldı.