Yalova'da Saldırı: 5 Tutuklama

12.05.2026 20:09
Ali Altınbaş'a yönelik silahlı saldırıda 5 kişi tutuklandı, ağabeyi için yakalama kararı çıkarıldı.

YALOVA'da lunapark işletmecisi Ali Altınbaş'ın (47) yaralandığı silahlı saldırı ile ilgili gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı. Saldırıyı gerçekleştirdiği saptanan suça sürüklenen çocuk A.M. ile azmettirici olduğu belirtilen ve yurt dışına çıktığı anlaşılan Ali Altınbaş'ın ağabeyi Muhammet Altınbaş (54) hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Olay, 2 Mayıs'ta Barış Manço Açık Hava Tiyatrosu'nun arkasında meydana geldi. Lunaparkı işletmecisi Ali Altınbaş, otomobiliyle seyir halindeyken yolu kapatan çöp kovalarını kaldırmak için aracından indi. Bu sırada yanına yaklaşan kişi, tabanca ile 9 el ateş etti. Kurşunlardan 3'ünün vücudunun çeşitli yerlerine isabet ettiği Altınbaş yaralanırken, saldırgan koşarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sol el ile bacaklarından yaralanan Altınbaş, ambulansla kaldırıldığı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınırken, polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

LUNAPARK ETRAFINDA KEŞİF YAPTIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Altınbaş'ın ağabeyi Muhammet Altınbaş ile bir süredir devam eden alacak-verecek meselesi ve ihale işlemlerine girme nedeniyle sorunlar yaşadığı ortaya çıktı. Haklarında daha önceden açılmış 2 ayrı soruşturma dosyasının bulunduğu kardeşlerden Muhammet Altınbaş'ın, şüphelilerden H.K. ile daha önce de araç kundaklama eyleminde birlikte hareket ettikleri öğrenildi. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri olaydan bir gün önce şüpheli H.K.'nın arkadaşı N.A. ile kiraladıkları otomobille Ali Altınbaş'ın evinin çevresinde tur attıkları, ayrıca lunapark çevresinde de keşif yaptıkları belirlendi.

Saldırıyı gerçekleştiren suça sürüklenen çocuk A.M.'nin olaydan önce yine suça sürüklenen çocuk M.E. ile alışveriş yaparken güvenlik kameralarınca kaydedilmesi üzerine derinleştirilen soruşturmada, Ali Altınbaş'ı birlikte gözetlediklerinin de kameralarca kaydedildiği ortaya çıktı. Saldırıyı gerçekleştiren A.M.'nin kendisini bekleyen şüphelilerin bulunduğu otomobile yönlendiği kameraya yansıdı.

SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN ÇOCUKLARIN AĞABEY TARAFINDAN YALOVA'DA KONAKLATILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Suça sürüklenen çocukların, olaydan yaklaşık bir ay önce İstanbul'dan Yalova'ya gelerek Altınbaş'ın ağabeyi Muhammet Altınbaş'ın yönlendirdiği ve akrabası İ.A.'nın ortağı olduğu otele giderek kaldıkları belirlendi. Yaşı küçük çocuk oldukları için otelde kayıt açılmadığı, yine otelde çalışanı A.A.'nın zaman zaman para getirdiğini de saptayan polis, otelden sonra çocukların bir süre il merkezindeki bir adreste, ardından Çiftlikköy ilçesinde G.E.'nin kiraladığı farklı bir adreste konaklatıldıklarını belirledi.

FİRARİ AĞABEY HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Saldırıda Ali Altınbaş'ı kasten öldürmeye teşebbüs eden M.E. İstanbul'da, suça iştirak ettikleri ileri sürülen H.K., N.A. ile yardım eden G.E., A.A. ve otel ortağı İ.A. ise Yalova'da polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.E., suça iştirak ettikleri ileri sürülen H.K. ile N.A., yardım eden G.E. ve otel ortağı İ.A. tutuklandı. A.A. isimli şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Saldırıyı gerçekleştirdiği saptanan A.M.'nin yakalanması için çalışmalar sürerken, azmettirdiği iddia edilen ve yurt dışında bulunduğu belirlenen Muhammet Altınbaş için de yakalama kararı çıkarıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Ekonomi, Saldırı, Güncel, Suç, Son Dakika

