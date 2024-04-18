Yalova\'da trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen üniversite öğrencisinin organları nakil için kullanılacak

Yalova'da organ bağışı taahhüdünde bulunduktan 3 gün sonra geçirdiği trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Melek Karakaş'ın kalbi, karaciğeri ve böbrekleri nakil için alındı.
Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Karakaş, 12 Nisan'da Yalova-Bursa kara yolunda Ziya Ö. (20) idaresindeki motosikletle seyir halindeyken bir otomobile çarpmaları nedeniyle ağır yaralandı.
Karakaş'ın, tedaviye alındığı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kazadan 5 gün sonra beyin ölümü gerçekleşti.
Kazadan 3 gün önce organ bağışı taahhüdünde bulunduğu anlaşılan gencin ailesinin de onayıyla nakil süreci başlatıldı.
Öğrencinin operasyonla alınan kalbi, hava yoluyla gönderildiği Ankara'da 15 yaşındaki bir hastaya nakledilecek.
Böbrekleri Bursa'da iki, karaciğeri ise Çanakkale'de bir hastaya nakledilmek üzere kara yoluyla gönderildi.
Yalova İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Osman Karakuş, gazetecilere, melek gibi bir kızı Ramazan Bayramı'nın 3'üncü gününde trafik kazasında kaybetmenin acısını yaşadıklarını söyledi.
Beyin ölümün gerçekleşmesi sonucu ailesinin de duyarlılığıyla gencin kalbi, karaciğeri ve böbreklerinin alındığını belirten Karakuş, Melek Karakaş'ın ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.
"Bizim kardeşimiz Melek herkese örnek olsun"
Rumen asıllı anne Viorica Cristina Karakaş ise kaza öncesinde sabah kızının kendisine kahvaltı hazırladığını ifade etti.
Kızıyla aralarında geçen diyaloğu aktaran Karakaş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kahvaltıda, 'Ben bir şey yaptım anne' dedi. 'Ne yaptın anneciğim?' dedim. 'Ben organlarımı bağışladım' dedi. 'Niye böyle yaptın, çok güzel bir şey ama daha erken değil mi?' dedim. Moralim çok bozuldu, bir his girdi içime. Sonra çalıştığım için işe gittim ama iş yerinde halen o his üstümdeydi. Çalıştığım yerde cep telefonuyla konuşmak yasak olduğu için molalarda arıyordum. Aradım o hisle, ne yapıyor diye. Çalıştığım iş yerinde hatta ambulans sesi de duydum. Ben nereden bileyim, benim kızım için gelmişler."
Acılı anne, kazada kızının arkadaşı da olan motosiklet sürücüsü Ziya Ö'nün hatalı olduğunu öne sürerek, tutuklanmasını talep etti.
Karakaş'ın ablasının eşi Furkan Kaya ise kazanın oluş şekli ve organların hasar almamasını Allah'ın takdiri olarak gördüklerini belirtti.
Motosikletin araca sağ tarafından çarptığını, Karakaş'ın yaklaşık 35 metre uzağa fırladığını anlatan Kaya, "Sadece beyni hasar alıyor. Organ nakli olacak her şey duruyor. Biz de zaten ona inanamadık. Allah'ın takdiri böyle olmuş. Ahmet'e, Mehmet'e, Cansu'ya, Zeynep'e belki de hayat olacak. Bizim kardeşimiz Melek herkese örnek olsun. Organ bağışı yapsınlar. Melek, melek oldu." diye konuştu.
Gencin ablaları Adile Karakaş ve Sibel Kaya da motosiklet sürücüsünün hak ettiği cezayı almasını istedi.
Son Dakika › Güncel › Yalova'da trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen üniversite öğrencisinin organları nakil için kullanılacak - Son Dakika
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