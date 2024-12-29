Yalova'da Trafik Tehlikesi: Sürücü Hız Sınırını Aştı

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Yalova'da bir sürücü, kullandığı araçla trafikte ilerlerken diğer araçları tehlikeye düşürecek davranışlarda bulundu. Polis ekipleri, hız sınırını aşan, çakarlı araç kullandığı tespit edilen ve diğer sürücüleri tehlikeye düşüren şahısla alakalı inceleme başlattı.

Yalova'da 06 ABE 189 plakalı aracın sürücüsü B.İ'nin, Yalova- Bursa kara yolu üzerinde Orhangazi istikametinde seyir halindeyken diğer diğer araçları tehlikeye düşürdüğü anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yüksek egzoz sesi çıkartan modifiyeli aracıyla diğer araçları sollayan sürücü, seyir halinde giden diğer vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Başka bir otomobili taciz ettiği görülen, seyir halindeyken trafiği tehlikeye düşüren şahsın görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından tepkiler arttı.

Şahsın, sosyal medya hesaplarından paylaştığı videolarda da trafiği daha önce de tehlikeye düşürdüğü belirlendi. Yalova ili Termal ilçesi yolu üzerinde arkadaşlarıyla yarıştığı öğrenilen İ.B'nin hız sınırlarını aşıp çakarlı araç kullanarak trafiği tehlikeye düşürmesi nedeniyle Yalova Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin inceleme başlattığı belirtildi.