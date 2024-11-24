Yalova Hastanesi'nde Çocuklara Moralli Duvarlar - Son Dakika
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Yalova Hastanesi'nde Çocuklara Moralli Duvarlar

Yalova Hastanesi\'nde Çocuklara Moralli Duvarlar

Çocuk yoğun bakım ünitesindeki personel, hastane duvarlarını renklendirerek çocuklara moral veriyor.

24.11.2024 12:18
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Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde görev yapan personel, çocuklara moral vermek için hastane duvarlarını süsledi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Büşra Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuk yoğun bakım ünitesinin hizmete girdiği ağustos ayından itibaren 100'ü aşkın hastayı kabul ettiklerini söyledi.

Üniteyi çocuklar için daha renkli hale getirmek istediklerini belirten Bulut, şöyle konuştu:

"Çocuk yoğun bakım ünitesi deyince insanlar korkar ama burada çok güzel bir ekibimiz var. Hemşire ekibimiz burayı çok tatlı hale getirdi. Kendi imkanlarımızla burayı boyadık. Burada hemşire arkadaşlarımız onlara anne şefkatiyle yaklaşıyorlar. Aileler de çok memnunlar. Çocukların dilekleri üzerine bu duvar resimlerinin çizimlerini yaptık."

Dr. Öğr. Üyesi Taner Adıgüzel de çocukları anneleri de yanındayken takip edebilecekleri bir alan oluşturduklarını ifade etti.

Çocukların hayallerini duvar süslemelerine ve resme döktüklerini dile getiren Adıgüzel, şöyle devam etti:

"Çocuklar yoğun bakım kasvetinden daha uzak bir noktada sağlık hizmeti alabilsinler diye, onlara ait, onların taleplerine uygun olarak burayı bir aile ortamına çevirmeye çalıştık ve halen devam ediyoruz. İşimizi keyifle yapıyoruz. Stresli, yoğun bir iş ama işin içerisine biraz renk katmak, mizah katmak her şeye iyi geliyor. O açıdan gayet keyifli bir ekiple güzel bir şekilde işimizin hakkını veriyoruz."

Adıgüzel, normalde yoğun bakım ünitesinin çocuklar için stres oluşturduğunu belirterek, "Geldiklerinden çok daha farklı hislerle, çok daha mutlu bir şekilde buradan ayrılıyorlar. Sağlık hizmetlerinde o şefkati çocuklara hissettirebilmek, duyguyu verebilmek çok değerli, çok kıymetlidir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yalova Hastanesi'nde Çocuklara Moralli Duvarlar - Son Dakika

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