Yalova Üniversitesi Öğrencileri Gazze'yi Protesto Etti - Son Dakika
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Yalova Üniversitesi Öğrencileri Gazze'yi Protesto Etti

Yalova Üniversitesi Öğrencileri Gazze\'yi Protesto Etti

Yalova Üniversitesi öğrencileri, Gazze'deki saldırıları protesto etmek amacıyla stant ve çadırlar kurdu. Öğrenci kulüplerinin çağrısıyla bir araya gelen yüzlerce öğrenci, İsrail rejimini slogan ve pankartlarla protesto etti.

02.05.2024 18:01
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Yalova Üniversitesinde Gazze'deki saldırıları protesto için stant ve çadırlar kuruldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Gazze'de yaşanan soykırıma dur demek için dünyadaki üniversitelerde bir süredir devam eden protestolara Yalova Üniversitesi öğrencilerinden destek geldi.

Merkez kampüsünde açılan çadırlarla küresel çaptaki gösterilere destek veren öğrenci kulüpleri Gazze'de yaşanan insanlık dramının son bulması için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Milli Gençlik Kulübü, Mevzi Kulübü, Milli Kardeşlik ve İstişare Kulübü, Filistin Dayanışma Kulübü, Gençlik ve Medeniyet Kulübü, Aksa Kulübü, Şura Kulübü, Genç Fikirler Kulübü'nün davetiyle Merkez Laboratuvar önünde kurulan stant ve çadırlar etrafında toplanan yüzlerce öğrenciye, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cahit Külekçi ve çok sayıda akademisyen de iştirak etti.

Gazze direnişine destek veren öğrenciler, basın açıklamasının ardından slogan ve pankartlarla İsrail rejimini protesto etti.

Kaynak: AA

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