Yangın Bolu\'ya Sıçradı, 1 Köy Boşaltıldı

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YANGIN BOLU'YA SIÇRADI, 1 KÖY BOŞALTILDI

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler Mahallesi'nde başlayan orman yangını, Bolu'nun Geredi ilçesine bağlı Demirler köyüne sıçradı. Alevlerin köye yaklaşması nedeniyle Demirler köyü tedbir amacıyla boşaltıldı. Ayrıca, yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için iş makineleriyle evlerin etrafına toprak set çekildi. Öte yandan jandarma ekipleri, çevre köylerde de vatandaşlara uyarıda bulundu.