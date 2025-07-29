Yangın Sonrası Enerji Hatları Onarılıyor

YANGIN BÖLGELERİNDEKİ ENERJİ HATLARININ ONARIMINA BAŞLANDI

Bursa'nın Gürsu ve Kestel ile Orhaneli Harmancık arasında çıkan yangında zarar gören enerji hatlarının onarımına başlandı. Yangının ilk gününde yüksek elektrik hatlarında kopmalar yaşanması üzerine UEDAŞ'ın saha ekipleri bölgeye elektrik vermek için çalışmalarını sürdürüyor. Yaşanan iki yangın nedeniyle Gürsu, Kestel, Orhaneli, Büyükorhan, Keles ve Harmancık'ta yapılan şebeke hasar tespitlerinin ardından enerji şebekeleri kademeli olarak yeniden devreye alındı. Öte yandan UEDAŞ, Aynı zamanda yangında görevli ekiplerin toplanma alanlarına da sepetli araçlarla projektör ve jeneratör desteği sağlıyor.

Mehmet İNAN/BURSA,