Yangında 8 Yakınını Kaybeden Avukattan Sert Açıklama - Son Dakika
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Yangında 8 Yakınını Kaybeden Avukattan Sert Açıklama

Yangında 8 Yakınını Kaybeden Avukattan Sert Açıklama
11.07.2025 00:29
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Yangında 8 yakını ölen avukat Gültekin, duruşmada yaşananları ve suç örgütü iddialarını dile getirdi.

8 YAKININI KAYBEDEN AVUKAT AÇIKLAMA YAPTI

Salonda çıkan arbede sonrası ara verilen duruşmanın ardından yangında 8 yakınını kaybeden Avukat Yüksel Gültekin, gazetecilere açıklama yaptı. "Çok vahim bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi Halit Bey'in ifadesinden önce, benim için en önemli meseleyi arz etmek istiyorum. Otele, tahmini bir hafta önce gelen denetim elemanları Halit Bey'in sahibi olduğu Gazelle Otel'de kalıyorlar. Muhtemelen ücretsiz kalıyorlar. Ücretli kalsalar bile, çok ciddi bir indirim aldıkları açık. Şimdi Türkiye'nin geldiği duruma, etik pozisyona bakın. Halit Bey'in otelini denetlemeye gelen elemanlar Grand Kartal'a değil, Gazelle Otel'e gidip orada kalıyorlar. Bu bile başlı başına nasıl bir organizasyon, ben artık açıkça 'suç örgütü' diyorum, karşı karşıya olduğumuzu gösteren en büyük delildir" diye konuştu.

'SANIK VEKİLİ, SORU SORMAMIZI ENGELLİYOR'

Gültekin, sanık avukatlarının mağdur avukatlarının soru sormasını engellediğini ifade ederek, "Sanık vekilleri, özellikle Halit Bey'in vekili, baştan beri her soru soran meslektaşımıza müdahale etti. Mahkeme reisinden, çok nazik bir şekilde buna engel olmasını arzu ettim, söyledim. Ancak netice itibariyle aynı şekilde müdahaleler devam etti. Diğer meslektaşlarımız sabır gösterdiler. Ama takdir edersiniz ki burada benim iki vasfım var. Birincisi, evet, 35 yıllık bir hukukçuyum; hukuku ve usulü biliyorum. Başından beri de buna azami şekilde uymaya gayret ediyorum. Yargılamanın usule uygun şekilde yürütülmesine çalışıyorum" dedi.

'ORGANİZE CİNAYET ŞEBEKESİ'

Gültekin, adaletin yerini bulacağını söyleyerek, "Mahkemenin içeriğiyle ilgili karar anlamında bir şey söylemek istemiyorum. Ama şunu net şekilde ifade etmek istiyorum: Yaşadıklarımız, akıl tutulmasıdır. 21'inci yüzyıl Türkiye'sinde, 2025 yılında, neredeyse bir organize cinayet şebekesi ile karşı karşıyayız. Çok vahim bir durum var. 15 gün önce bir başvuru yapılıyor. 70 metrekarelik bir kafeterya ile ilgili. Sonra burada yangınla ilgili problemler çıkıyor. Özel İdare, burada yangın önlemleri alınması gerektiğini tespit ediyor. Deniyor ki, 'Geri çekelim o zaman başvuruyu.' Hemen devreye kim giriyor? Gazelle Otel'in müdürü. Neden? Çünkü hepsi aynı şebekenin elemanı. Gazelle'nin müdürü devreye giriyor, torpille, belediye başkan yardımcısına ulaşıyor vs. Sonuçta başvuru geri alınıyor. Ama bu geri alma işlemiyle kurtulduklarını zannediyorlar. Oysa olay tespit edilmiş. Deniyor ki, 'Kardeşim burada yangın riski var. Bu önlemler tamamlanmadan biz buraya onay vermeyiz.' Ama bunlar geri çekince meseleyi kapandığını zannediyorlar. Çok ilginç, trajikomik bir durum. Ben hala adaletin yerini bulacağına inanıyorum. Önemli olan, bu otellerde kalan, denetim görevini yapmayan, işbirlikçi Turizm Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin bu davaya dahil edilmesidir. Türkiye açısından önemli olan budur. Mutlaka adalet yerini bulacaktır. Hukuk bunlardan hesap soracaktır. Ama kamuoyundan ricam, lütfen bu meseleyi unutmayalım. Bu mesele bugün böyle oldu, yarın başka türlü olabilir. Burada göz göre göre 78 can cinayete kurban gitmiştir. Faillerin bir kısmı dışarıdadır. Şu an yatlarda, katlarda gezmektedirler. Ama ben devletin elinin uzanacağına olan inancımı korumak istiyorum. Ben sükunetle ve suhuletle bu meselenin çözülmesini bekliyorum. Halit Bey'in gelmesiyle ilgili bir beyanda bulundu. Otele gelmesiyle ilgili. Ben yalnızca bir soru sormak üzere söz aldım" dedi.

'ZALİMİN ZULMÜ VARSA, MAZLUMUN ALLAH'I VAR'

Duruşmada arbede çıktığını da hatırlatan Gültekin, "Bu arada esas olayı alevlendiren şeyin, Halit Bey'in damadının 'Yeter lan' diye bağırması olduğu söylendi. Ben onu duymadım. Bir de Ceyda'nın eşi, dışarı çıkarken 'Bu nasıl bir yüzsüzlük' diyerek müştekilere saldırmış. Anlatabiliyor muyum? Zalimin zulmü varsa, mazlumun Allah'ı var. Bunlardan hesabı soracağız" dedi.

Kaynak: DHA

Yüksel Gültekin, İnsan Hakları, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yangında 8 Yakınını Kaybeden Avukattan Sert Açıklama - Son Dakika

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