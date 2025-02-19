Yangında Can Veren Hayvansever Yaşlı Kadının Evine Kundaklama İddiası… "Teyzemizin Cinayete Kurban Gittiğini Düşünüyoruz"

Güncel

Haber: Batuhan DÜKEL - Kamera: Gurbetelli YALÇIN

(ANKARA) - Ankara'nın Altındağ ilçesi Gültepe Mahallesi'nde bir gecekonduda dün gece saatlerinde çıkan yangında 81 yaşındaki Ülker Güleryüz can verdi. Dün Altındağ Belediyesi'nin köpeklerini alıkoyduğu belirtilen ve hayvan sevgisiyle tanınan Güleryüz'ün ölümüne ilişkin kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor. Doğa İnsan Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Tülay Danacıoğlu, "Biz bunun kesinlikle doğal ölüm olmadığını, teyzemizin bir cinayete kurban gittiğini düşünüyoruz" dedi.

Mahalleli tarafından hayvanlara düşkünlüğü ile bilinen Ülker Güleryüz dün Ankara'nın Altındağ ilçesi Gültepe Mahallesi 745'inci sokakta bulunan ikamet ettiği gecekonduda çıkan yangında 81 yaşında hayatını kaybetti.

Mahalleli arasında Necla Teyze olarak bilinen Güleryüz'ün evine yangının yaşandığı gecekonduya Altındağ Belediyesi ekipleri gelerek Güleryüz'ün beslediği köpeklere alıkoyulmuş, Güleryüz'ün belediye ekiplerine karşı geldiği anlar sosyal medyada kısa sürede yayılmıştı. Sokak hayvanlarının toplatılmasını savunan sosyal medya kullanıcıları Güleryüz'e sosyal medya hesaplarından tepki göstermişti.

Güleryüz'ün cenazesi bu sabah Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan Adli Tıp Kurumu'na getirilerek otopsi işlemi uygulandı. Otopsiden sonra Güleryüz'ün cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'na getirildi. Güleryüz'ün evinde çıkan yangın yetkililer tarafından araştırılmaya devam ediliyor.

"Hayvana şiddet sarmalı insana şiddete dönüştü"

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Hayvanların Yaşam Alanı Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, Güleryüz'ün sosyal medyada hedef gösterildikten sonra evinde yangın çıktığını belirterek şunları kaydetti:

"Teyzemizin dün gündüz saatlerinde Altındağ Belediyesi köpeğini, can dostunu alıyor. Belediye aldıktan sonra hayvan düşmanı sosyal medya kullanıcıları, belediyenin köpeği aldığı görüntülerle birlikte sosyal medyada teyzemizi hedef gösteriyorlar. Teyzemiz hedef gösterildikten sonra akşam evi yanıyor ve teyzemizde evin içinde feci bir biçimde can veriyor. Ülkedeki bu hayvan düşmanı hesapların hepsini birebir teyzemizin ölümünde sorumlu buluyoruz. Bunların hepsinden hesap sorulamalı, bunların hepsinden yargıda hesap sorulmalı. Hayvana şiddet sarmalı insana şiddete dönüştü. Bunlar durdurulmadığı sürece ne insana ne hayvana şiddet ve vahşet durmayacak. Teyzemizi hedef göstermeselerdi teyzemizin evi yanar mıydı? Teyzemiz kimsesiz dendi. Teyzemiz asla kimsesiz değil. Türkiye'deki bütün vicdan sahibi hayvan sever insanlar teyzemizin cenazesinin sahibidir."

Doğa İnsan Hayvan Hakları Federasyonu cenazeyi üstlendi

Güleryüz'ün cenazesinin kimsesizler mezarlığına defnedileceğini öğrenen Doğa İnsan Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Tülay Danacıoğlu bu duruma engel olmak adına cenazeyi üstlendi. Danacıoğlu, Güleryüz'ün evinde çıkan yangının sabotaj olabileceğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Dün yaşanan elim olaydan sonra teyzemizi defin etmek üzere Karşıyaka Mezarlığı'na geldik. Teyzemiz kimsesiz değil. O kimsesizlere sahip çıkarken biz de onu kimsesiz bırakmadık. Öncelikle Adli Tıp'tan cenazesini aldık. Şu anda adli tıp raporu henüz hazır değil. Cenazesini alıp mezarlığa getirdik. Bizzat yıkanmasına da gireceğim. Kimsesizler mezarlığına defin edilmesini asla ve asla kabul etmedik. Burada bizler onun yakınları olarak definini gerçekleştireceğiz. Sözün son noktasındayız. Altındağ Belediyesi ne yazık ki dün çipli hayvanlarını aldıktan sonra teyzemiz korkunç bir şekilde üzülmüştü. Onunla ilgili çalışmalar yaparken akşam ölüm haberi geldi. Cenazeyi teslim alırken teyzenin naaşını gördük. Tahmin edilemeyecek kadar kötüydü. Yürüyemeyen, koşamayan birisi değildi. Hayvanlarını kurtarmak için koşan teyze kendi canını kurtarmak için de o odadan çıkıp kurtulabilirdi. Tam olarak araştırmanın, soruşturmanın yapılabilmesi için bizler devredeyiz. Onu asla kimsesiz olarak nitelendirmiyoruz. Sonuna kadar bu olayın peşindeyiz. Dün köpekler alındıktan sonra birçok yayın yapıldı, usulsüz yayınlardı. Terör ile fonlanan illegal kişiler yayınlar yapıp 'önce bunlar öldürülmeli' şeklinde paylaşımlar yaptılar. Şu anda o paylaşımların hepsi kaldırıldı. Devletimizden bunun araştırılıp, bu kişilerin ortaya çıkartılmasını istiyoruz. Bu bir algı operasyonuydu aynı zamanda da lokasyon resmen açık bir şekilde bildirildi. Dolayısıyla biz bunun kesinlikle doğal ölüm olmadığını, teyzemizin bir cinayete kurban gittiğini düşünüyoruz."

Yangından saatler önce Güleryüz'ün köpeklerini alıkoyan Altındağ Belediyesi'nin, Güleryüz'ün cenaze masraflarını ödemesine tepki gösteren Danacıoğlu, Altındağ Belediyesi'nin yapmış olduğu ödemeyi iptal ettirdiğini ve masrafları üstlendiğini belirterek sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bizler cenaze işlemlerini yapmak için geldiğimizde, cenazeyi şahsım adına sahiplenmek istediğimi beyan etmiştim ve o şekilde de kayda geçmişti. Cenaze masraflarını ödemeye geldiğimde Altındağ Belediyesi'nin masrafları ödediğini öğrendim. Bunu kabul etmiyoruz, etmedik de. iptalini yaptırıp cenaze hizmetlerinin ücretini şahsım olarak ödedim. Bunu kabul etmememizin nedeni ise teyzemiz yaşarken sahip çıkılmalıydı. Onun ağlayarak, yalvararak 'köpeklerini aldılar' diye bağırarak arabaya tutunması ve yere yığıldığı an el uzatmaları gerekiyordu. Şimdi hangi yüzle gelip de burada cenaze hizmetlerinin parasını ödüyorlar. Bunu kabul etmiyoruz."

"5-6 tane köpeği vardı. Seviyorduk kendisini"

Güleryüz'ün komşularından Cüneyt Yazar, "Sabah belediye köpekleri toplatmış herhalde. Burada 5-6 tane köpeği vardı. Seviyorduk kendisini, yardım ediyorduk, konuşuyorduk. Kimseye bir zararı da yoktu" ifadelerini kullandı.

Güleryüz'ün bir diğer komşusu olan Haydar Çiçen de içerde kedilerin de yanmış olabileceğine değinerek, "Necla Abla burada köpeklere bakıyordu. Evinde yanmış olarak buldular. 5-6 köpeği vardı, kedileri vardı. Kediler de yanmıştır evin içinde. Köpekleri toplamışlar dün sabah, yangın neden çıktı bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yanan gecekondunun başında Güleryüz'ün beslediği köpeklerin beklediği görüldü.