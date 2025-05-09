Yangında Evsiz Kalan Yaşlı Çift Zor Durumda - Son Dakika
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Yangında Evsiz Kalan Yaşlı Çift Zor Durumda

Adana'da yaşlı bir çiftin evi yangında tamamen küle döndü. Bedensel engelli baba Yunus Üğten, komşularının yardımıyla evden kurtulurken, aile şimdi kirada oturdukları evin yanmasının ardından zor günler geçiriyor. Aile maddi olarak yeni bir ev bulma çabasında.

09.05.2025 12:15
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Yaşlı çiftin evleri yangında küle döndü, aile zor durumda kaldı

Gözyaşlarıyla yaşadıklarını anlatan bedensel engelli Yunus Üğten: "Gözümün önünde ev yandı"

ADANA - Adana'da yaşayan 4 çocuk sahibi yaşlı çiftin evleri yandı, zor duruma kaldılar. Yangın sırasında tek olan ve komşularının son anda evden çıkarttığı bedensel engelli baba Yunus Üğten, " Hiç kimse yoktu, çocuklar gelip beni çıkarttılar. Yangını gördüm ama engelliyim, hiçbir şey yapamadım" diyerek ağladı.

Yangın, merkez Seyhan ilçesine bağlı Obalar Caddesi'nde bulunan 4 çocuk sahibi Yunus ve Emine Üğten çiftinin evinde 28 Nisan'da meydana geldi. Emine Üğten, tamirciye gittiği sırada elektrik kontağından çıkan yangın sonucu kirada oturdukları müstakil ev küle döndü. Bu sırada komşuların yardımıyla bedensel engelli kocası Yunus evden çıkartıldı.

Çocuklarının biri İstanbul'da, biride Karaman'da eğitim gören çift, yangın sonrası akrabalarının yanında yaşamaya başladı. Diyaliz ve şeker hastası olan Yunus Üğten başta olmak üzere bütün aile mağdur oldu. Kirada oturdukları evleri yanan aile, biran önce başları sokabilecek yeni bir ev arıyor.

"Evleri yandı mecbur bu fiyatı verecekler"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan anne Emine Üğten, "Kahve makinemiz bozulmuştu, bende tamirciye gitmiştim. 25 dakikada gidip geldim ama ev o sırada küle dönmüştü. Eşimi komşular çıkartmış. Biz burada kiracıyız, şuanda eşimin kardeşinde kalıyoruz. Ne kadar kalabiliriz bilmiyoruz. Evi bulup çıkmamız maddiyata bağlı. Dün bir ev bulduk ama yıllık 80 bin lira kira istediler. Ben onu veremem, karşı tarafta 'Evleri yandı mecbur bu fiyatı verecekler' diye söylemiş" ifadelerini kullandı.

"Bize belediye 500 liralık gıda çeki verdi o kadar"

Ev sahibinin Almanya'da yaşadığını ve kendilerine 'Siz canınızı sağ kurtardınız yeter' dediğini anlatan Üğten, "Kalbim yaralı, bütün emeklerim yandı. Ne yapacağız bilmiyoruz. Başımızı sokacak bir evimiz olsun yeter. Ev sahibimiz Almanya'da yaşıyor, 'Siz canınızı sağ kurtardınız yeter. Belediye gelsin, ondan sonra konuşalım' dedi ama belediyenin bir yardımı yok maalesef. Sadece enkaz kaldırmaya gelecekler. Bize belediye 500 liralık gıda çeki verdi o kadar" dedi.

"Yangını gördüm ama bir şey yapamadım"

Gözyaşlarıyla yaşadığı anları anlatan bedensel engelli Yunus Üğten ise, "Tek ben evdeydim. Hiç kimse yoktu, çocuklar gelip beni çıkarttılar. Yangını gördüm ama bir şey yapamadım. Gözümün önünde ev yandı. 10 gündür hiç kimseden bir şey yok. Böyle perişanız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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