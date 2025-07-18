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Yangından Zarar Görenlere Destek

18.07.2025 20:50
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Vali Elban, Ödemiş'teki yangından etkilenenlere hayvan ve arı kovanı desteği sağlanacağını açıkladı.

İZMİR Valisi Süleyman Elban, Ödemiş'te meydana gelen yangından zarar gören vatandaşlara yönelik desteklerin ele alınacağı programda yaptığı konuşmada, "Bu dönem içerisinde 134 küçükbaş hayvan, 5 bin 627 arı kovanı, 2 büyükbaş hayvan telef olmuştu. Tamamını temin ettik ve önümüzdeki haftaya kadar da zarar gören vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız" dedi.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonu ve İzmir Valisi Süleyman Elban'ın katılımlarıyla, geçen günlerde Ödemiş'te meydana gelen yangından zarar gören vatandaşlara yönelik desteklerin ele alınacağı program düzenlendi. Ödemiş'in Üzümlü Köyü'ndeki programa, Vali Elban'ın yanı sıra İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, AFAD İzmir İl Müdürü Nazif Ekinci, Ödemiş Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, AK Parti Ödemiş İlçe Başkanı Murat Öncel, İzmir Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu katıldı.

Burada konuşan Vali Süleyman Elban, "29 Haziran Seferhisar ve 2 Temmuz Ödemiş'te meydana gelen yangınlar ile kısa bir süre öncesinde ve sonrasında meydana gelen yangınlarda ilimizde konutta, hayvanlarda ve arı kovanlarında hasarlar meydana gelmişti. Yangının ardından 2 gün içerisinde kira ve eşya yardımı 172 bin lirayı vatandaşlarımızın hesabına yatırmıştık. O gün, vatandaşlarımızı ziyarete gelen bakanlarımız, cumhurbaşkanımızın da selamını ileterek telef olan tüm hayvan, eşya ve arı kovanlarının birebir kendilerine verileceğini söylemişlerdi.

Biz de bu talimatları alarak en kısa zamanda bunları temin edip, zarar gören vatandaşlarımıza, vermek için çalışmaları başlattık" dedi.

'TELEF OLAN HAYVAN VE ARI KOVANLARINI TAMAMEN TESLİM EDİYORUZ'

Bugün hem en çok hasarın oluştuğu Ödemiş'te hem de Seferihisar'da bu hayvanların ve arı kovanlarının teslimine başladıklarını belirten Vali Elban, "1797 arı kovanı burada telef olmuştu. Bugün 753'ünü getirdik, dağıtımına başladık. Birkaç gün içerisinde de tamamını teslim edeceğiz. 62 koyun, 28 keçi ve 2 büyükbaş hayvanımız telef olmuştu, bugün onların da teslimini yapıyoruz. Ödemiş'te birkaç gün içerisinde kalan arı kovanlarını da teslim edeceğiz. Böylelikle telef olan hayvan ve arı kovanlarının yerine yenilerinin tamamı teslim edilmiş olacak. Aynı şekilde Seferhisar'da ve diğer ilçelerimizde de telef olan hayvanları ve arı kovanlarını tamamen vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız.

Bu dönem içerisinde 134 küçükbaş hayvan, 5 bin 627 arı kovanı, 2 büyükbaş hayvan telef olmuştu. Tamamını temin ettik ve önümüzdeki haftaya kadar da zarar gören vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız" diye konuştu.

Konutlarla ilgili hak sahipliği çalışmasının ise hızla devam ettiğini vurgulayan Vali Elban, "Bakanlarımızın belirlediği takvim içerisinde de konutlar da ihtiyaç sahiplerine yapılıp, teslim edilecek. Başta yol olmak üzere diğer ihtiyaçların da yapılması ve sorunların giderilmesi ile ilgili çalışmalar da büyük ölçüde tamamlandı. Verdiğimiz büyükbaş ve küçükbaş hayvanların tamamı da gebe. Kısa bir süre içerisinde de köylülerimiz ondan ürün ve verim almaya da başlayacaklardır diye düşünüyorum" dedi.

'SÖZLERİNİ YERİNE GETİRDİLER'

Ödemiş'in Suçıktı Mahalle Muhtarı olan ve telef olan hayvanlarının yenilerini almak için programa gelen İrfan Üstündağ, "Taleplerimizin hepsini ayrı ayrı yerine getireceklerine söz verdiler. Devlet erkanı olarak hepsinden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Küçükbaşlar da dahil olmak üzere Ödemiş'in Suçıktı köyünde yanan yaklaşık 60 kadar hayvanım var. Vali Bey, bu zararımızın karşılanacağının sözünü vermişti. Allah razı olsun hepsini getirmişler, teslim edecekler. Mutluyum. 470 kovan arım telef olmuştu. Vekillerim, bakanlarım hepsi ayrı ayrı ziyaretimizde bulundular. Hepsi söz verdiler. Sözlerini yerine getirdiler" dedi.

Haber: Yağmur ÖNGÜN - Kamera: Gökhan KILIÇ/ İZMİR,

Kaynak: DHA

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