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Yangınlarla Mücadelede Teyakuz

Yangınlarla Mücadelede Teyakuz
28.07.2025 14:59
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Bakan Yumaklı, yangınların kontrol altına alındığını ancak riskin devam ettiğini açıkladı.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa Kestel ve Kahramanmaraş Onikişubat yangınlarını büyük ölçüde kontrol altına alındığını, Karabük'teki yangının enerjisinin düştüğünü, küçük tütmelere odaklandıklarını söyledi. Yumaklı, "Yine çok riskli bir haftadayız. Teyakkuzda olmaya devam edeceğiz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yurdun farklı noktalarında devam eden orman yangınlarına ilişkin Ankara'da Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde açıklama yaptı. Yumaklı, dün gece Uşak Sivaslı ve Antalya Gazipaşa yangınlarının kontrol altına alındığını hatırlatarak, "Bugün Bursa Kestel ve Kahramanmaraş Onikişubat yangınlarını da büyük ölçüde kontrol altına aldık. Buralarda soğutma çalışmaları devam ediyor. Özellikle hava sıcaklıklarının çok aşırı yüksek olduğu bu günlerde bizler tedbiri elden bırakmayacağız. Sıfıra inene kadar soğutma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

'KARABÜK YANGINININ ENERJİSİ DÜŞTÜ'

Yumaklı, Karabük Safranbolu'daki yangının enerjisinin büyük oranda düşürüldüğünü söyleyerek, "Şu anda belirli bölgelerde, zaman zaman sıcaklığa bağlı olarak küçük tütmeler var. Buralara odaklanmış vaziyette arkadaşlarımız. Hiçbir noktayı gözden kaçırmadan hızlıca müdahale ediyoruz. Tamamen kontrol altında diyebileceğimiz riskin sıfırlandığı alanlarda bunu yine paylaşacağız. Halihazırda bu yangında şu anda 1 uçak ve 16 helikopter ağırlıkla soğutma çalışmaları olmak üzere ulaşılamayan yerlerdeki küçük tütmelere müdahale ediyorlar. İnşallah önümüzdeki saatlerde bununla ilgili iyi haberler vereceğimizi bu yangınla ilgili söyleyebilirim" diye konuştu.

'TEYAKKUZDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Yumaklı, Bursa'da Harmancık yangınının devam ettiğini söyleyerek, "Dün itibarıyla belirli bölgelerde rüzgara bağlı çok şiddetli yanmalar olmuştu. Ancak gece boyu arkadaşlarımız yangın alanının tamamını çevrelediler ve buralara direkt müdahale ettiler. Şu anda şiddeti büyük ölçüde düşürülmüş vaziyette, çok şükür iyiye gidiyor. Bu yangınla alakalı da 5 uçak, 30 helikopter, 855 kara aracı ve 2 bin 300 personelle müdahalemize devam ediyoruz" diye konuştu.

Yumaklı, Kestel'deki orman yangınına su taşıyan tankerin kaza yapması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Yine çok riskli bir haftadayız. Teyakkuzda olmaya devam edeceğiz. Hem Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün hem de ulusal bazda bütün dünyada sıcaklıklar, meteorolojik olaylar ve yangınlarla ilgili verileri takip eden kuruluşların bu yayınlarını çok dikkatli, an be an takip ediyoruz" diye konuştu.

'EN UFAK ATEŞ EMARESİNDE 112'Yİ ARAYALIM'

Dışarıda ateş yakılmaması için uyarıda bulunan Yumaklı "Mutlaka ama mutlaka en ufak bir ateş ya da bir ateş emaresi olduğunda 112'yi arayalım. Bizler hemen orada müdahale ederek onun büyümemesini ve söndürülmesini sağlayacağız. Ben orman yangınlarıyla mücadelede bizlere destek veren bütün bakanlıklarımıza, bütün bakanlarımıza, bütün yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarına, bizlerle beraber olan bütün vatandaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Açıklamalarımızda yalanlara, çarpıtmalara, dedikodulara cevap vermeyeceğimizi söylemiştik. Ancak İletişim Başkanlığımızla birlikte çokça gündeme getirilen konularla ilgili 'orman yangınlarıyla ilgili iddialar ve gerçekler' isminde bir kitapçık hazırladık. İletişim Başkanlığımız bunu yayımladı. Biz de bakanlık hesaplarımızdan yayımlayacağız. Orada gündemde olan birçok konunun doğru halini bulabilirsiniz" dedi.

Kaynak: DHA

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