Şişli'de yankesicilik yaparak kadının cep telefonunu çalan şüpheli, yurt dışına çıkacağı esnada polis ekiplerince gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 Aralık'ta Harbiye Mahallesi Hüsrev Gerede Caddesi'nde yürüyen kadının yanına yaklaşılarak montunun cebinden cep telefonunun çalınması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, eşkali üzerinden kimliği tespit edilen şüpheli M.A.L.F'yi Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurt dışına çıkacağı sırada yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Şüphelinin üst aramasında ele geçirilen cep telefonu da mağdur kadına teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Yankesici, Havalimanında Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?