CHP, Şehit Aileleri ve Gazilerin Sorunları İçin Kanun Teklifleri ve Soru Önergeleri Hazırladı

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, "Şehit aileleri ve gazilerimizin yaşadığı sorunlara ilişkin yasama yılı tamamlanmadan milletvekillerimizin yoğun çalışmaları neticesinde, yasal düzenleme gerektiren maddeler hakkında 18 adet kanun teklifi ve idari düzenlemeyle sorgulama gerektiren konularla ilgili olarak da beş adet soru önergesi hazırlanmıştır. Ayrıca, yerel yönetimlerin şehit aileleri ve gazilerimize sağlayacağı destek konuları da 15 madde olarak Belediyeler Birliği Başkanlığı aracılığıyla tüm il-ilçe belediyelerine gönderilmiştir" dedi.

CHP Milli Savunma Bakanlığından (MSB) Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, 12-13 Haziran günlerinde İstanbul'da düzenlenen "Şehit Aileleri ve Gaziler-Kahramanlara Vefa Çalıştayı"na ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bağcıoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Bu önemli çalıştayda, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik kapsamlı bir rapor hazırlanmıştı. 120 şehit ailesi ve gazimizin katılımıyla icra edilen çalıştayda; aylıklar, istihdam, sağlık hizmetleri, çocuklarının eğitimi, merkezi yönetim ve yerel yönetimin sağladığı destekler ana başlıkları altında detaylı istişareler gerçekleştirilmiştir. Şehit ve gazi derneklerimizin değerli temsilcileriyle ortak akıl ürünü olarak hazırlanan sonuç raporu, 8 Temmuz 2024 tarihinde kamuoyuyla paylaşılmıştır.

"Şehit aileleri ve gazilerimizin yaşadığı sorunlarla ilgili 18 adet kanun teklifi, beş adet soru önergesi hazırlanmıştır"

Raporun paylaşılmasının ardından, gerek şehit aileleri ve gazilerimizden gerekse kamuoyundan çok olumlu geri dönüşler alınmıştır. Bu doğrultuda, yasama yılı tamamlanmadan milletvekillerimizin yoğun çalışmaları neticesinde, yasal düzenleme gerektiren maddeler hakkında 18 adet kanun teklifi ve idari düzenlemeyle sorgulama gerektiren konularla ilgili olarak da beş adet soru önergesi hazırlanmıştır. Geri kalan iki madde üzerinde ise çalışmalar devam etmektedir.

Kanun teklifi verilen maddeler şöyle: Şehitlerimizin anne ve babasının aldığı maaşların iyileştirilmesi. 2023 yılında memurlara verilen seyyanen zammın emsal maaş almayan şehit aileleri ve gazilere de verilmesi. 2013 yılında vazife malulü polis ve rütbeli gazilere verilmeyen yüzde 25'lik iyileştirmenin kapsamının genişletilmesi. Muharip gazilerimizin vefatı halinde, şeref aylıklarının engelli, dul, muhtaç çocuklarına intikali. Terörle mücadelede erbaş/er şehit aileleri ve gazilerin emsal maaş hakkının verilmesi. 18 Mart Şehitler Günü'nde şehit ailelerine ve 19 Eylül Gaziler Günü'nde gazilere bir maaş ikramiye verilmesi. Gazilerimizin ortez/protez sorunlarının acil olarak çözülmesi. Askeri hastanelerin tekrar açılması. Şehit ve gazi çocuklarının kamuda istihdamıyla ilgili kısıtlı hakkın genişletilmesi, muharip gazilerimizin çocuklarına da istihdam hakkı verilmesi. Şehit ve gazi çocuklarının eğitim desteğinin arttırılması. Şehit ve gazi çocuklarına KPSS/YGS sınavlarında ek puan verilmesi. Şehit anne ve babasıyla muharip gazilerimiz için TOKİ faizsiz kredi hakkının genişletilmesi. Tüm şehit yakınları ve gazilerimize yeşil pasaport hakkı verilmesi. Doğal gaz tarife indirimi. Vukuatlı nüfus kayıt örneğinde 'ölü' ifadesi yerine 'şehit/şehadet' kelimesinin kullanılması. Tüm şehit aileleri ve ihtiyaç sahibi terör gazisi er/erbaşlara da kira desteği verilmesi. Terörle mücadele esnasında yaralanıp gazi olamayanlara 'Onur Gaziliği' verilmesi. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümünde harekata katılan ve daha önce madalya verilmeyen yaklaşık 38 bin muharip gazimize 'Devlet Savaş Madalyası' verilmesi.

Soru önergesi verilecek maddeler ise şöyle: Sağlık Uygulama Tebliği'nin (SUT) uygulanmasından kaynaklanan problemlerin çözülmesi. 2018/4 Başbakanlık genelgesine rağmen halen yardımcı hizmetlerde çalıştırılan hademe, hizmetli, garson, temizlik personeli şehit-gazi yakınlarının büro hizmetlerinde çalıştırılması. 25 yaşını doldurmuş şehit ve gazi çocuklarına tanıtım kartı verilmesi, tüm kartlardaki ücretsiz ibaresinin kaldırılması. MSB Personel Yönetmeliği'nde şehit çocuğu personel için atama yönetmeliğinde değişiklik yapılması. Şehit aileleri ve gazilerimizin havaalanı VIP hizmetlerinden madalya beratı yerine şehit/gazi ailesi kimlik kartlarıyla faydalanması.

"Yerel yönetimlerin sağlayacağı destek konuları tüm il-ilçe belediyelerine gönderilmiştir"

Ayrıca, yerel yönetimlerin şehit aileleri ve gazilerimize sağlayacağı destek konuları da 15 madde olarak Belediyeler Birliği Başkanlığı aracılığıyla tüm il-ilçe belediyelerine gönderilmiştir. Şehitlik ve gazilik unvanı, hiçbir maddiyat ve dünyevi payeyle ölçülemeyecek değerde büyüktür. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şehit ve gazilere verilmesi gereken önemi şu sözleriyle ortaya koymuştur: 'Türk tarihine altın sayfalar yazdıran gazilerimiz ile şehitlerimizin hatıralarını yüceltmek, onlara olan minnet ve şükran duygularımızı ifade etmek milli bir görevdir.' Anayasa'nın 61'inci maddesi gereği, 'Devlet harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle malul ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar' ifadesi doğrultusunda, kahramanlarımızın mağdur değil, mağrur duruşlarını devam ettirmek adına CHP olarak; Aziz Türk Milletinin vefa borcunun ödemesinde en önde koşanlardan olacağımız bilinmelidir. Verdiğimiz tekliflere, parlamentoda grubu bulunan diğer siyasi partilerin de desteklerini bekliyoruz. Şehit ailelerimiz ve gazilerimizle ilgili bu siyaset üstü konularda, her aşamada koşulsuz destek olacağımızı bildiriyoruz."