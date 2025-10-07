Yanlış Defnedilen Cenaze Düzeltildi - Son Dakika
Yanlış Defnedilen Cenaze Düzeltildi
07.10.2025 13:31
Uşak'ta hastane morgunda karışan cenazeler düzeltildi, yanlış gömülen cenaze aileye teslim edildi.

Uşak'ta hastane morgundan yanlış alınarak defnedilen cenaze, hatanın belirlenmesi üzerine mezardan çıkarılarak yakınlarına teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 18 gün önce tedavi altına alınan G.G. (80) pazar günü yaşamını yitirdi.

Geçirdiği beyin kanamasının ardından aynı hastanede yaklaşık dört aydır tedavi gören G.K. (91) ise pazartesi sabaha karşı yaşamını yitirdi.

Her iki cenaze de hastane morguna kaldırıldı.

Morgda mezar açtıran hata

CENAZENİN MORGDA OLMADIĞINI ÖĞRENDİLER

Cenazesini almak için dün hastaneye G.G.'nin yakınları, cenazelerinin morgda olmadığını öğrendi.

Bunun üzerine hastane ve morg görevlileri tarafından yapılan incelemede, G.G.'nin aynı hastanede yaşamını yitiren G.K.'nın yakınları tarafından morgdan teslim alınarak Sivaslı ilçesi Selçikler beldesinde dün toprağa verildiği belirlendi.

MEZAR AÇILDI, CENAZE ÇIKARILDI

Sivaslı Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde Selçikler beldesindeki mezar açıldı, cenaze Sivaslı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Burada G.G.'nin yakınlarının teşhis etmesinin ardından cenaze aileye teslim edildi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından G.G.'nin Uşak Asri Mezarlığı'nda, G.K.'nın ise Selçikler beldesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

