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Yanlış İhbar Şaşkınlığı

Yanlış İhbar Şaşkınlığı
22.06.2026 15:31
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Antalya'da Fikret Y., ailesinin düştüğünü ihbar etti; ancak anne ve babası evde bulundu.

ANTALYA'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Fikret Y.'nin, anne ve babasının yol kenarındaki yağmur suyu giderine düştüğü ihbarı sonrası ekipler alarma geçti. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri bölgede arama yaparken, gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Telefonla ulaşılan anne ve babanın evde olduğu anlaşıldı. "Gözümle gördüm, buradalar" diyerek ekiplere anne ve babasının düştüğünü anlatan Fikret Y., polis merkezine götürüldü.

Olay, saat 13.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Fikret Y., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, babası ve annesinin yol kenarındaki yağmur suyu giderine düştüğünü bildirdi. İhbarla hızla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

EKİPLER BÖLGEYE GELDİ

Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekibi, Fikret Y.'nin annesi ve babasının düştüğünü iddia ettiği noktayı kontrol etti ancak bir sonuca ulaşamadı. İtfaiye ve sağlık ekibi Fikret Y.'den babasının telefon numarasını isteyip, aradı. Ekipler telefonla ulaştığı Fikret Y.'nin babasının evde olduğunu ve bir sorunlarının olmadığını öğrendi. Fikret Y., buna rağmen babasının yalan söylediğini ve önce babasının sonra da annesinin yağmur suyu giderine düştüğünü kendi gözleriyle gördüğünü anlattı.

'YEMİN EDERİM BURADALAR'

Telefonda babasıyla konuşan Fikret Y., "Bana yalan söylemeyin, sabahtan beri sesiniz geliyor. Baba, telefonu anneme ver. Yalan buradalar, yemin ederim buradalar" dedi. Kadın itfaiye erinin, "Babanla telefonda konuştuk, evde olduklarını söyledi" sözlerine Fikret Y., "Annem burada bana bela bile okudu. Buradalar ve zaman kaybı yaşıyoruz. Ben gözümle gördüm. Ses de burada yankılı geliyor" diye cevap verdi.

'YEMİN EDERİM EVDE DEĞİLLER'

İtfaiye eri ise "Bazen bana da öyle oluyor" deyince, Fikret Y. "Abla yemin ederim evde değiller buradalar. Gözümle gördüm. Ben annemi burada tutmak istedim. Hatta bir ağaç parçası da getirdim. Onu da tutamadı. Biraz daha aşağı doğru kaydılar. Yalvarıyorum, annemle babamı kurtarın. Bugün sabah hastaneye gittiler, sonucu alıp bana geleceklerdi. Annemle babam kavga edince, babam kendisini içeriye atıyor. O arada annem tutmak istiyor. Annem bana telefon açınca ben de yalınayak koşup geldim. Kurtarmak istedim ama olmadı" diye konuştu.

YERE UZANIP ANLATTI

Ekiplerin tüm ısrarlarına rağmen ayakkabısız ve yırtık çoraplarıyla sağa sola doğru koşan Fikret Y., babasıyla annesinin gidere nasıl düştüğünü de polis ekiplerine yere uzanarak gösterdi. Fikret Y. daha sonra polis eşliğinde merkeze götürüldü.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Antalya, İtfaiye, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yanlış İhbar Şaşkınlığı - Son Dakika

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