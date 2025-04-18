Yanlış Kimlik Kullanımı: Gizem Y. Beraat Etti - Son Dakika
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Yanlış Kimlik Kullanımı: Gizem Y. Beraat Etti

Gizem Y., kimlik bilgileri çalınarak suçlanan üniversite öğrencisi, beraat etti.

18.04.2025 13:09
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BURSA'da yaşayan kimlik numarası başkası tarafından kullanıılan üniversite öğrencisi Gizem Y., 19), işlemediği bir suçtan daha beraat etti.

Gemlik ilçesinde oturan K.D. (17), Gizem Y.'nin kimlik bilgilerini ele geçirdi. İstanbul'da karıştığı 3'ü 'hırsızlık', 1'i ise 'küçük yaşta çocuğa cinsel istismar' suçlarından yakalan K.D., güvenlik güçlerine kimlik kartını kaybettiğini söyleyip, kendisini Gizem Y. olarak tanıtarak, TC Kimlik Numarasını verdi. Olay, Pamukkale Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Gizem Y.'nin, 2024 Ocak ayında, Gemlik ilçesindeki evine gelen mahkeme celbiyle ortaya çıktı. İstanbul'daki bir giyim mağazasından hırsızlık olayıyla ilgili gelen tebligat karşısında ailesi ile birlikte şok yaşayan Gizem Y., arkadaşı olan Avukat Kemal Kapar'dan yardım istedi. Avukat Kapar yaptığı araştırmada, vekaletini aldığı Gizem Y.'nin, 'Hırsızlık' ve 'Küçük yaştaki çocuğu cinsel istismar' suçlarından kaydının bulunduğu ve bu suçlardan bazıları nedeniyle de Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu görüldüğü bilgisine ulaştı. Gizem Y. ise yaşadığı psikolojik sorunlar ve çaresizlik sonucu üniversite eğitimine ara vermek zorunda kaldı. Avukat Kemal Kapar, tutuklu görünen müvekkilinin, camide namaz kılan bir kişinin çantasından cüzdan çaldığı iddiasıyla yargılandığı İstanbul 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasına katıldı. Gizem Y., hakkında 'hırsızlık' suçundan açılan davaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, adının Gizem Y. olduğunu söyleyen tutuklu sanık K.D. de duruşma salonunda hazır bulundu. Kendisine yöneltilen suçlamayı kabul etmeyen Gizem Y. ifadesinde, "Hakim Bey, ben suçsuzum. Cezaevinde değilim. Mağdur oldum. Hayatım boyunca da İstanbul'a hiç gitmedim. Yaşadığım bu sıkıntılar nedeniyle üniversite eğitimimi bırakmak zorunda kaldım. Artık evden dışarı çıkamıyorum, arkadaşlarımla buluşamıyorum. Kimlik bilgilerim çalındığı için, daha önce Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek ifade vermiştim. Daha sonra bilgilerimi çalan kişinin, hayatımda hiç gitmediğim İstanbul'da birçok suça karıştığını öğrendim. Durumun düzeltilmesini talep ederim" dedi.

SUÇUNU KABUL EDİNCE GERÇEK GİZEM Y. BERAAT ETTİ

Duruşmada ifade veren tutuklu sanık da gerçek adının K.D. olduğunu, kimlik bilgilerini ise Gizem Y.'nin akrabası olan arkadaşından aldığını itiraf ederek, "Kaldığım yurttan kaçtıktan sonra, Gizem Y.'nin bir akrabası bana onun TC Kimlik Numarasını verdi. Ben de 'Hırsızlık' ve 'Küçük yaşta çocuğa cinsel istismar' suçlarından yakalanınca, kendimi Gizem Y. olarak tanıtıp, onun TC Kimlik Numarasını kullandım. Suçumu kabul ediyorum" diye konuştu. Kimlik bilgilerini doğrulayan mahkeme hakimi, suçun işlendiği tarihteki kamera kayıtlarında da suçlunun K.D. olduğunu tespit edince, Gizem Y.'nin bu suçtan beraatine karar verdi. Suça sürüklenen çocuk K.D. hakkında, 'Hırsızlık' ve 'Başkasının kimlik bilgilerini kullanmak' suçlarından suç duyurusunda bulunulmasına, Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na tutuklu sanığın isminin Gizem Y. değil K.D. olduğunun bildirilmesine ve Gizem Y.'nin suç kaydının silinmesine hükmedildi.

'BAŞKA BİR DAVADA YENİDEN HAKİM KARŞISINDA'

Gizem Y., hakkında konfeksiyon mağazasından çalınan kıyafet hırsızlığıyla ilgili, yine İstanbul 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan bir başka davada da hakim karşısına çıktı. Mahkemede hazır bulunan tutuklu sanık, bir kez daha gerçek isminin K.D. olduğunu belirtip, Gizem Y.'nin kimlik bilgilerini akrabası olan R.Ü.'den aldığını söyledi.

'BERAAT KARARI VERİLDİ'

Mahkeme hakimi, Gizem Y.'nin hiç gitmediği İstanbul'da işlediği bu suçtan da beraatine karar verilirken, K.D. hakkında 'hırsızlık', kimlik bilgilerini veren R.Ü. için de 'Başkalarının kimlik bilgilerini kullanmak' suçundan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.Kimlik bilgileri kullanılan tutuklu gözüken Gizem Y.'nin 'küçük yaştaki çocuğu cinsel istismar' ve 'hırsızlık' suçlarıyla ilgili yargılamaları devam ediyor.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yanlış Kimlik Kullanımı: Gizem Y. Beraat Etti - Son Dakika

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