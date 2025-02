Yapay Zeka İşbirlikleri Artıyor

Güncel

Aralarında OpenAI ve Google'ın da bulunduğu birçok teknoloji şirketi, yapay zeka teknolojilerini güçlendirmek ve firmaların ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmak için farklı sektörlerde işbirlikleri yapıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, yapay zeka teknolojilerinin son yıllarda hızla gelişmesiyle farklı sektörlerdeki şirketlerin yapay zekaya ilgisi arttı. Bu kapsamda yapay zeka şirketleri, finans, otomotiv, medya gibi birçok sektörde stratejik işbirlikleri gerçekleştiriyor.

Yapılan işbirlikleriyle hem yapay zeka teknolojilerini geliştirme hem de sektörel ihtiyaçlara daha etkili çözümler sunmaya yönelik adımlar atılıyor.

Yapay zeka araçlarında kullanıcı sayılarına bakıldığında ChatGPT, Gemini, Poe, Perplexity, Claude, DeepAI, Copilot öne çıkıyor. OpenAI, Google ve Microsoft'un da aralarında bulunduğu teknoloji devleri tarafından geliştirilen bu araçlar, finanstan medyaya birçok sektörde kullanılıyor.

Medya sektöründeki işbirlikleriyle yapay zeka güncel bilgileri kullanıcılarına sunuyor

Medya sektöründeki işbirlikleri, yapay zekanın içerik üretim süreçlerinde daha etkin kullanılmasını kapsıyor. Bunun yanı sıra yapay zeka şirketleri, modellerini eğitmek ve kullanıcılarına güncel bilgiler sunmak için haber kaynaklarıyla olan işbirliklerini artırıyor.

Yapay zeka teknolojileriyle dünyada öne çıkan OpenAI'ın 20'den fazla medya kuruluşuyla işbirliği bulunuyor. The Atlantic, Vox Media, Associated Press?, Financial Times, Le Monde, TIME ve Axios, işbirliği yapılan kuruluşlar arasında yer alıyor.

OpenAI, bu işbirlikleriyle hem haber ekosistemini hem de kendi ürünlerini geliştiriyor. Yapay zeka devi ayrıca, 150'den fazla ülkedeki 300 milyondan fazla haftalık aktif kullanıcısına bu sayede güncel haber içerikleri sunuyor.

Google'ın yapay zeka modeli Gemini'ın da Associated Press ile işbirliği bulunuyor. Bu işbirliği sayesinde Gemini'ın sohbet robotunda kullanıcılara güncel haberler sunuluyor.

Fransa merkezli yapay zeka şirketi Mistral AI ile Fransız haber ajansı Agence France-Presse arasında da yapay zeka kullanımına dair işbirliği bulunuyor. Yapay zeka destekli arama motoru Perplexity ise The Independent, TIME, Fortune ve Der Spiegel'in de aralarında bulunduğu birçok medya kuruluşuyla çalışmalar yapıyor.

Finans kurumları müşteri deneyimini yapay zekayla artırıyor

Yapay zekanın etkin kullanıldığı alanlardan birisi de finans. Birçok banka, müşteri hizmetlerinde yapay zeka destekli chatbotlardan faydalanıyor. Risk yönetiminde ve dolandırıcılık tespitinde de finans kuruluşlarına imkanlar sunan yapay zeka, kurumların daha hızlı ve doğru kararlar almasını kolaylaştırıyor.

Bu kapsamda OpenAI ile ABD'li yatırım bankalarından Morgan Stanley arasında işbirliği bulunuyor. Banka bu işbirliği sayesinde iş süreçlerinde OpenAI'in ileri seviye yapay zeka sistemlerinden faydalanarak iş verimini artırabiliyor.

Morgan Stanley Yapay Zeka Başkanı Jeff McMillan, yapay zekanın her müşterinin benzersiz ihtiyaçlarını karşılama konusunda kendilerine yardımcı olduğunu ifade ediyor.

Yapay zeka, otomotiv sektörünü de şekillendiriyor

Yapay zekadaki işbirliklerinin arttığı sektörlerden birisi de otomotiv. Otonom araçların geliştirilmesinden güvenli sürüş sistemlerine kadar birçok alanda yapay zekadan faydalanılıyor.

Yapay zeka destekli gelişmiş araç içi asistanlara yönelik Stellantis Grubu'nun Mistral AI ile işbirliği bulunuyor. Benzer şekilde Mercedes-Benz ve Google arasında da ortak çalışmalar yapılıyor.

Tesla başta olmak üzere otomotiv markalarının büyük çoğunluğunun yapay zekanın araçlarda kullanımına yönelik çalışmaları bulunuyor.

Yapay zeka şirketleriyle farklı sektörlerdeki şirketler arasındaki işbirliklerinin artışı, hem teknoloji şirketlerinin gelişimine hem de sektörlerin dijital dönüşüm süreçlerine katkı sağlıyor.