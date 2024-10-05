Yapay Zeka Sempozyumu Devam Ediyor

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(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenen "Uluslararası Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Sempozyumu" devam ediyor. Bugünkü oturumlarda, yapay zekanın yüksek öğrenim sınavlarında ve eğitimde etkin kullanılmasına ilişkin sunumlar yapıldı. Sempozyum, yarın sona erecek.

MEB ve ÖSYM tarafından Ankara'da Bilkent Otel ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Sempozyumu bugün de devam ediyor.

Alanında uzman isimlerin bildirilerini sunduğu birçok oturumda yapay zekanın yüksek öğrenim sınavlarında ve eğitimde etkileri, sempozyumda masaya yatırıldı.

Yapay zeka ve nitel veri: Geleceğin analiz yöntemleri

Başkanlığını Prof. Dr. Bayram Çetin'in yaptığı oturumda Arş. Gör. İbrahim Hakkı Tezci ve Prof. Dr. Bayram Bıçak yaptıkları sunumda, Chatgbt gibi ileri düzey yapay zeka modellerinde nitel verilerin etkili bir şekilde nasıl analiz edileceğini aktardı. Tezci ve Bıçak, yapay zeka destekli nitel veri analizinin akademik araştırmalarda birçok avantaj sunacağını, büyük veri setlerinin işlenmesinde zaman ve enerji tasarrufu sağlanacağını da vurguladı.

Oturumda bildirilerini sunan diğer uzmanlar Dr. Şeref Yiğit Akpınar ve Prof. Dr. Bayram Çetin, Yükseköğrenim Kurumları Sınavı'nda (YKS) yapay zeka kullanımına ilişkin öğrenci görüşlerini aktarırken; Doç. Dr. Duygu Koçak ve Doç. Dr. Ahmet Salih Şimşek, üretken yapay zekanın öğrenciler tarafından ödev ve performans görevlerinde kullanımıyla ilgili bilgi verdi.

Uluslararası Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Sempozyumu, 6 Ekim'de sona erecek.