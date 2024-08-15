Yapı Yalıtım ve İzolasyon Malzemeleri Satılan İş Yerinde Yangın - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yapı Yalıtım ve İzolasyon Malzemeleri Satılan İş Yerinde Yangın

Antalya'da yapı yalıtım ve izolasyon malzemeleri satılan bir iş yerinde yangın çıktı. Yangın ekipler tarafından söndürülürken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

15.08.2024 18:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1) YAPI YALITIM VE İZOLASYON MALZEMELERİ SATILAN İŞ YERİNDE YANGIN

ANTALYA'da, Yeşil Sanayi Sitesi'nde yer alan yapı yalıtım ve izolasyon malzemeleri satılan iş yerinde yangın çıktı. Yangın ekipler tarafından söndürülürken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesi Kepez Mahallesi Yeşil Antalya Sanayi Sitesi 3189/6 sokak üzerinde yer alan yapı yalıtım ve izolasyon malzemeleri satılan iş yerinde meydana geldi. Mustafa Tayfur, aldığı bir iş için Manisa'ya giderken, işleri çalışanlarına bıraktı. Çalışanlar da sabah işyerinden gerekli malzemeleri alıp işe gittikten sonra bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İş yerinde alev ve duman yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri gelene kadar çevredeki esnaf yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etmek istese de başarılı olamadı. Ekiplerin kısa sürede ulaşmasıyla söndürme çalışmaları başladı. İtfaiye ekipleri iş yerinin kapısını kırarak alevlere müdahale ederken yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangın söndürüldü. Bölgeye gelen AFAD ekipleri de hava ölçümü gerçekleştirdi. Polis ekipleri çevrede önlem alarak yolu trafiğe kapattı. Yangında iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Ekipler yangının çıkışıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

'ÇOK FAZLA ALEV VARDI'

Yangın esnasında kendi iş yerinin üst katında oturduğunu ifade eden ısıtma, soğutma ve havalandırma işi yapan komşu esnaf Rıfat Göktaş, "Üst katta ofiste oturuyorduk. Birdenbire lambalardan duman geldiğini gördük. Telaşla aşağıya indik koşturduk. Aşağıda da bizim sekreterin küçük çocuğu var, benim aklıma ilk gelen çocuğu alıp dışarıya çıkmak oldu. Çocuğu aldım ve dışarıya çıkarken alevlerin bizim dükkana geldiğini gördüm. Yangın tüpünü alarak alevlere müdahale etmeye çalıştık ancak yeterli olmadı. Çok fazla alev vardı" dedi.

Kaynak: DHA

Antalya, Güvenlik, Acil Durum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yapı Yalıtım ve İzolasyon Malzemeleri Satılan İş Yerinde Yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:20 Aydemir Akbaş’tan kötü haber Olayı İbrahim Tatlıses duyurdu Aydemir Akbaş'tan kötü haber! Olayı İbrahim Tatlıses duyurdu
16:48 CHP lideri Özel, ayağını kırdığı için TBMM’deki Filistin oturumuna katılamadı CHP lideri Özel, ayağını kırdığı için TBMM'deki Filistin oturumuna katılamadı
15:50 Mahmud Abbas: Ya zafer ya şahadet Tüm kardeşlerimle Gazze’ye gideceğim Mahmud Abbas: Ya zafer ya şahadet! Tüm kardeşlerimle Gazze'ye gideceğim
15:01 TBMM’de konuşan Mahmud Abbas, İsrail’e meydan okudu: Dik durmaya devam edeceğiz TBMM'de konuşan Mahmud Abbas, İsrail'e meydan okudu: Dik durmaya devam edeceğiz
09:27 İspanya’nın Sierra de Cádiz bölgesinde, eski Roma dönemine ait 57 yerleşim yeri bulundu İspanya'nın Sierra de Cádiz bölgesinde, eski Roma dönemine ait 57 yerleşim yeri bulundu
09:21 Abdurrahim Albayrak’tan Mourinho’ya olay sözler: Ulan daha dün geldin Abdurrahim Albayrak'tan Mourinho'ya olay sözler: Ulan daha dün geldin
08:55 Yeniden Refah’tan seçilip AK Parti’ye transfer olan belediye başkanını zora sokacak video Yeniden Refah'tan seçilip AK Parti'ye transfer olan belediye başkanını zora sokacak video
08:36 Eskişehir’de oyundan etkilenip önüne geleni bıçaklayan saldırganın ilk ifadesi Eskişehir'de oyundan etkilenip önüne geleni bıçaklayan saldırganın ilk ifadesi
08:22 Sergen Yalçın Ekol TV kadrosuna katıldı Sergen Yalçın Ekol TV kadrosuna katıldı
07:30 AK Partili Zeybekçi, emekliye zam yapılmasına karşı çıkıp başka bir çözüm önerdi AK Partili Zeybekçi, emekliye zam yapılmasına karşı çıkıp başka bir çözüm önerdi
07:13 Lamine Yamal’ın babası bıçaklandı Lamine Yamal'ın babası bıçaklandı
03:16 Çorum’da otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi öldü Çorum'da otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi öldü
01:51 Son 24 saatte 3 kadın, eşleri tarafından acımasızca katledildi Son 24 saatte 3 kadın, eşleri tarafından acımasızca katledildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 18:52:22. #1.12#
SON DAKİKA: Yapı Yalıtım ve İzolasyon Malzemeleri Satılan İş Yerinde Yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement