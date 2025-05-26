Yapıcıoğlu: Terörsüz Türkiye Herkesin Faydasına - Son Dakika
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Yapıcıoğlu: Terörsüz Türkiye Herkesin Faydasına

Yapıcıoğlu: Terörsüz Türkiye Herkesin Faydasına
26.05.2025 21:28
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HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, terörsüz bir Türkiye için birlik ve dayanışma çağrısı yaptı.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Şiddetten, terörden herkes zarar gördü, zarar görmeyen kalmadı. Bunun sona ermesi de herkesin faydasınadır." dedi.

Bazı programları dolayısıyla Erzurum'a gelen Yapıcıoğlu, partililerle bir araya geldi, esnaf ziyareti yaptı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu.

Yapıcıoğlu, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, Uzundere ilçesinde meydana gelen toprak kaymasından dolayı bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Terörsüz Türkiye sürecine değinen Yapıcıoğlu, şöyle konuştu:

"Biz başından beri şiddet ortamının bitmesinin herkesin menfaatine olduğunu söyledik. Şiddetten, terörden herkes zarar gördü, zarar görmeyen kalmadı. Bunun sona ermesi de herkesin faydasınadır. Bu nedenle biz 'bu yönde atılacak her adım değerlidir ve biz destekleriz' dedik. Bu süreç başarıyla sonuçlanır mı, gerçekten silahlar bırakılır mı, terör ve şiddet biter mi diye vatandaşlar soruyorlar çünkü daha önce de benzer süreçler yaşandı ve maalesef arzu edilen sonuçlar elde edilemedi ama biz inanıyoruz ki bu sefer samimiyet ve irade olursa inşallah o sonuca ulaşma, şiddetsiz bir ortam yakalama ve o günlere kavuşma çok uzakta değildir diye düşünüyoruz. Bu sağlandıktan sonra yapılması gerekenler de vardır. İç cephenin tahkim edilmesi mutlaka olması gereken bir şeydir."

Kardeşlik vurgusu yapan Yapıcıoğlu, "Bin yıllık bir kardeşliğimiz var, bu kardeşliğin zemininin ne olduğunu unutmamamız lazım. Bin yıldır bizleri kardeş kılan şey, ortak inancımızdır. Bizi birbirimize bağlayan ve bir arada tutan şey bizim ortak inancımızdır. Bu millet Müslümandır ve İslam ortak paydasında bin yılı aşkın süredir birlikte, aynı vatanda kader birliği etmiş, tasa ve sevinçte birlikte olmuş, bundan sonra da bu birlikteliğin en sağlam zemini budur. Başka hiçbir fikir, düşünce ya da menfaat bu kadar güçlü bir şekilde insanları bir arada bu kadar uzun bir süre tutamaz. Bizi kardeş kılan şey, ortak inancımızdır ve mutlaka bizim bunu beslememiz ve bu zemini güçlendirmemiz gerekir." diye konuştu.

Yapıcıoğlu, Türkiye'de nüfus artış hızının Avrupa Birliği ortalamasının gerisine düştüğünü belirterek, bu konuda ciddi tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Konuyla ilgili hükümetin çalışmalarından bahseden Yapıcıoğlu, "Hükümetin bu konuyla ilgili yapmış olduğu bazı ekonomik teşvik paketleri ile tedbirler alacağına dair elimizde bilgiler var fakat bunlar yetmez. Sadece çocuk sahibi olanların ekonomik olarak desteklenmesi yetmiyor. Çünkü tek sorun bu değil. Hatta ekonomik olarak daha rahat durumda olan ailelerin çocuk yapma isteğinin daha az olduğu bilinen bir gerçek. Bunun temelinde yatan diğer sebeplere de mutlaka inmek ve buna bir çözüm bulmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Yapıcıoğlu, İsrail'in soykırımına da değinerek, "Yeni bir yenilik, şeytanlık, zulüm peşinde olan siyonistler, Birleşmiş Milletlerin yardım görevlilerini bile bölgeye sokmazken, Gazze İnsani Yardım Vakfı adı altında kendi güdümünde yeni bir oluşum kurmuş, Amerikalı bazı şahıslar tarafından yapılan yardımları bunu da tabiri caizse kapağın içerisine konan yem gibi kullanmak suretiyle Gazze'yi boşaltmak için kullanıyor. Buna bütün dünyanın çok sert bir şekilde tepki göstermesi lazım. İnsanların bütün ihtiyaçlarını onlara karşı şimdiye kadar silah gibi kullanıp, onların ölümüne sebebiyet veren siyonist işgal çetesi soykırımcılar şimdi de başkalarının oraya girmesine engel teşkil etmek suretiyle bu yardım malzemelerini kendi istedikleri noktalarda dağıtmak suretiyle insanları bulundukları bölgelerden uzaklaştırmak ve bu şekilde yavaş yavaş Gazze'nin sınırlarının dışına çıkarmak gibi sinsi bir plan içerisindeler." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Zekeriya Yapıcıoğlu, Avrupa Birliği, Sivil Toplum, Politika, Türkiye, erzurum, Ekonomi, Finans, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yapıcıoğlu: Terörsüz Türkiye Herkesin Faydasına - Son Dakika

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