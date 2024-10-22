Yaralı Vaşak ve Kuşlar Koruma Altına Alındı

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Jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan vaşak, doğan yavrusu ve 2 kızıl şahin koruma altına alındı.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Hakkari'deki devriye faaliyetinde doğan yavrusu, Kars'ta vaşak, Kırşehir ve Ardahan'da da kızıl şahin yaralı halde bulundu.

Hayvanlar, tedavilerinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.