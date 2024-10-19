Yardım merkezine çevirdiği muhtarlıkta komşuları için gece gündüz çalışıyor

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Üsküdar Burhaniye Mahallesi Muhtarı Kadir Uğurtay, bir yandan ihtiyaç sahibi komşularına düzenli yardım ulaştırıyor, diğer yanda da mahallesinde kurduğu dernekte ücretsiz çay ve kahve ikramında bulunarak engelliler ve yaşlılar başta olmak mahalle halkının sosyalleşmelerini sağlıyor.

İstanbul Boğazı'na komşu Üsküdar'ın Burhaniye Mahallesi'nde 2019'dan beri muhtar olarak görev yapan Kadir Uğurtay, mahalle sakinlerinin her türlü ihtiyacını karşılamak için gecesini gündüzüne katıyor.

Göreve geldikten sonra belge çıkarmanın ötesinde bir muhtarlık inşa etmek için kolları sıvayan 41 yaşındaki Uğurtay, yaptığı çalışmalarla komşularının sevgisini kazandı.

Uğurtay, kimi zaman İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) giderek komşularının talepleri doğrultusunda gerekli görüşmeleri yapıyor kimi zaman da Üsküdar Kaymakamlığının işbirliğiyle hizmete erişme noktasında kısıtlı imkanlara sahip olan komşularının yardımına koşuyor.

Mahallelinin ihtiyaçlarını karşılamak adına başvuru yaparak İETT otobüslerinin geçiş güzergahını değişmesini sağlayan Uğurtay, kimlik ve ehliyetlerini yenileyemeyen yaşlıların evlerinde bu hizmeti almalarını sağlıyor, iş arayan gençlerin de iş bulmasına ön ayak oluyor.

Uğurtay, muhtarlık binasında hayırseverlerin desteğiyle kurduğu gıda odası ile de ihtiyaç sahiplerine düzenli yardım ulaştırıyor.

Komşularına destek olmak amacıyla mahallelerinde bir de dernek kuran Uğurtay, Gönül Çatısı Derneğinde ücretsiz çay ve kahve ikramlarında bulunarak engelliler ve yaşlılar başta olmak mahalle halkının sosyalleşmelerini sağlıyor.

"İhtiyaç sahibi ailelerimize gıdaları evlerine götürerek teslim ediyoruz"

Kadir Uğurtay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Burhaniye Mahallesi'nde ikinci dönemi olduğunu, bugüne kadar da birçok çalışmaya öncülük ettiğini anlattı.

Yeni dönemde kurduğu Gönül Çatısı Derneği ile tüm komşularını burada ağırladıklarını ifade eden Uğurtay, dernekte özellikle özel gereksinimli ve engelli bireylerin ailelerini misafir edip bir nebze de olsa nefes almalarına imkan sağladıklarını söyledi.

Uğurtay, bunun kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Ayrıca muhtarlığımız içinde bir gıda odası yaptık. 5-6 senedir oradan ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ve ailelerimize bu gıdaları evlerine götürerek teslim ediyoruz." dedi.

Kendisinin muhtarlığa bakış açısını değiştirmeye çalıştığını ve bunu da başardığını kaydeden Uğurtay, yeni hedefinin ise topluma faydalı olacak her işe kurduğu dernekle vesile olmak olduğunu dile getirdi.

"İstiyoruz ki Türkiye'de ihtiyaç sahibi olmasın"

Kadir Uğurtay, yaptığı çalışmaları herkesin çok beğendiğini ve mahallesinden çok iyi tepkiler aldığını kaydederek, şunları söyledi:

"Çocuklarımıza çanta dağıtıyoruz. Üniforma yaptırıyorum. Bu üniformaları hayırseverlerden destek alarak atölyede diktirip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize götürüp teslim ediyorum. Birçok projem var. Özellikle çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan kurtarmak için bunun üstünde duruyorum. Dernekte çocuklarımızı, geleceğimiz olan pırlantalarımızı kötü alışkanlıklardan korumak için planlarımız var, bunları hayata geçireceğim. Ayrıca istiyoruz ki Türkiye'de ihtiyaç sahibi olmasın. Bunlarla ilgili insanları kırmadan, incitmeden yeni projeler üreteceğiz."

Muhtarların isterse mahallelerinde birçok şeyi değiştirebileceğini söyleyen Uğurtay, "Eğer bizler taşın altına ellerimizi koyarsak göreceksiniz ki önümüzdeki yıllarda muhtarlara bakış açısı da değişecek. 'Muhtar ne yapıyor?' dediklerinde Burhaniye veya farklı mahallelerdeki muhtarlarımızı örnek olarak vatandaşımız gösterecek. Bu da hizmet noktasında muhtarlar arasında bir rekabet oluşturacak." ifadelerini kullandı.

Uğurtay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, 19 Ekim'i Muhtarlar Günü ilan ettiği için teşekkür ederek, kendilerine göstermiş olduğu değerin çok büyük olduğunu söyledi.

Muhtarlar için her günün önemini vurgulayan Uğurtay, muhtarların devletin ve demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu sözlerine ekledi.