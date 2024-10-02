Yaren Leylek Filmi Vizyona Giriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yaren Leylek Filmi Vizyona Giriyor

Yaren Leylek Filmi Vizyona Giriyor

Yaren leylek ile balıkçı Adem Yılmaz'ın dostluğunu anlatan film, 4 Ekim'de izleyiciyle buluşacak.

02.10.2024 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BURSA'da yaşayan balıkçı Adem Yılmaz (68) ile dostluğu belgesele konu olan Yaren leylek, beyaz perdeye taşındı. Kadrosunda usta isimlerin yer aldığı ve şarkısını Aydilge'nin yaptığı 'Yaren Leylek' filmi, 4 Ekim'de izleyiciyle buluşmaya hazırlanırken, doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, balıkçı Adem Yılmaz ile birlikte katıldığı filmin galasından fotoğraf ve görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Türkiye'yi, Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesi Eskikaraağaç köyünde balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü. Geçen 13 yılda her göç zamanı geldiği köyde, Adem Yılmaz'ın kayığına konan Yaren, eşi Nazlı ile birlikte 27 Ağustos'ta göç yoluna çıkarken, ardında beyaz perdeye taşınan hikayesini bıraktı. 2019'da Karacabey Belediyesi'nin katkılarıyla, yönetmen Burak Doğansoysal tarafından filme alınan hikayesi, Prag Film Ödülleri'nde 'En İyi Belgesel' ödülünü kazanan Yaren Leylek, 4 Ekim'de ikinci filmiyle sinema izleyicisiyle buluşacak.

GALASI İSTANBUL'DA YAPILDI

Yaren leylek ile balıkçı Adem Yılmaz'ın hikayesinden kurgulanan 'Yaren Leylek' filminin dün akşam İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen galasına balıkçı Adem Yılmaz ile birlikte katılan doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Tüydeş, paylaşımında, "Dün gece Taksim'de Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen galaya Adem Amca ile birlikte katıldık. Adem Amca, gecenin yıldızları arasındaydı elbette. Gerek filmin başrolündekiler gerekse yapımcılar kendisiyle çok sıcak ve yakından ilgilendiler" ifadelerine yer verdi.

Projede danışman olarak yer alan Alper Tüydeş, geceden kareleri, "Hikayede sadece senaryo kurgu. İçerisinde Karacabey'in çorap örme geleneği, soğanlı böreği, Karacabey Longozu, Avrupa Leylek Köyü, leylek yuva temizliği, Suuçtu Şelalesi, longozun milli park olma sürecine kadar çok keyifli detaylar ve doğaya dair mesajlar var. Akşam ortaya çıkan işi gördükten sonra şunu büyük bir mutlulukla söyleyebilirim, ailece bu filme gidin. Çocuklarınıza izleyin, izlettirin" notuyla paylaştı.

VİZYONA GİRECEK

Senaryosunu Arzu Yurtseven'in yazdığı, yönetmenliğini Onur Uzun'un yaptığı ve 4 Ekim'de vizyona girecek olan 'Yaren Leylek' filminin oyuncu kadrosunda ise usta isimler yer alıyor. Meral Çetinkaya, Tarık Pabuççuoğlu, Buğra Gülsoy, Seçkin Özdemir ve Hande Doğandemir'in oynadığı filmin şarkısı da Aydilge imzasını taşıyor.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Belgesel, Kültür, Sinema, Güncel, Bursa, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yaren Leylek Filmi Vizyona Giriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:55 İsrail durmuyor, bu kez Suriye’ye saldırdı İsrail durmuyor, bu kez Suriye'ye saldırdı
18:27 Lübnan’da cehennemi yaşayan İsrail’den bir tehdit daha: Orta Doğu’da herhangi bir yeri vurabiliriz Lübnan'da cehennemi yaşayan İsrail'den bir tehdit daha: Orta Doğu'da herhangi bir yeri vurabiliriz
17:41 BMGK acil toplandı ’İstenmeyen adam’ ilan edilen Guterres, ’Mide bulandırıcı’ dedi BMGK acil toplandı! 'İstenmeyen adam' ilan edilen Guterres, 'Mide bulandırıcı' dedi
17:12 Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş: Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Burada yapılan yargılamada ayakçılar yargılandı
16:44 Sinan Ateş davasında karar çıktı İşte verilen cezalar Sinan Ateş davasında karar çıktı! İşte verilen cezalar
10:07 İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu
09:57 Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi
09:55 Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel’e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı
09:54 Galatasaray’ı karıştıracak iddia: Genç bir futbolcu, Almanya’dan escort çağırdı Galatasaray'ı karıştıracak iddia: Genç bir futbolcu, Almanya'dan escort çağırdı
09:30 Olay görüntü Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?
09:07 Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket Erken seçim çağrısı yapan muhalefetin keyfini kaçıracak anket
09:00 İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler
08:31 Kayıp olarak aranıyorlardı, şarampole yuvarlanmış otomobilde yaralı halde bulundular Kayıp olarak aranıyorlardı, şarampole yuvarlanmış otomobilde yaralı halde bulundular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 19:33:04. #1.12#
SON DAKİKA: Yaren Leylek Filmi Vizyona Giriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement