Yaren Mercan İçin Anı Köşesi

26.03.2026 20:19
Kayseri'de alkollü sürücü nedeniyle hayatını kaybeden Yaren Mercan için anı köşesi oluşturuldu.

KAYSERİ'de alkollü sürücünün kullandığı otomobilin motosikletine çarptığı kazada hayatını kaybeden tıp fakültesi öğrencisi Yaren Mercan'ın (22) eğitim gördüğü Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi dersliklerinde anı köşesi oluşturuldu.

Kaza, 19 Mart'ta akşam saatlerinde Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Sayer Caddesi'nde meydana geldi. Kadir Efe yönetimindeki 38 YE 008 plakalı otomobil ile Yaren Mercan idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kazada metrelerce savrulan motosikletin sürücüsü Mercan yaralandı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi olan Yaren Mercan, kaldırıldığı hastanede 1 gün sonra hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Kadir Efe'nin yapılan kontrolünde 1.05 promil alkollü olduğu belirlendi. Mercan, otopsi işlemlerinin ardından 21 Mart'ta şehir mezarlığında toprağa verildi. Cenazede Yaren Mercan'ın tabutunun üzerine doktor önlüğü örtüldü. Diğer yandan alkollü otomobil sürücüsü Efe, tutuklandı.

'BABAM SAĞ OLSUN'

Diğer yandan, Yaren'in kazadan 4 saat önce babası ile görüntülü görüştüğü ardından ders çalıştığı mekandan babası Mehmet Mercan'a fotoğraf gönderdiği ortaya çıktı. Fotoğraf karesinde masada Yaren'in motosiklet kaskının da olduğu, baba Mercan'ın da Yaren'i telefonuna 'doktor kızım' şeklinde kaydettiği görüldü. Yaren'in, babasına fotoğraf gönderdiği mesajda 'Babam sağ olsun' ifadesi de yer aldı. Yaren Mercan'ın kaza öncesi son fotoğraflarını yine babasına gönderdiği belirtildi.

EN BÜYÜK HAYALİ CERRAH OLMAKMIŞ

Öte yandan, Yaren Mercan'ın ailesinin Kayserili olduğu ama babasının görevi nedeniyle Muğla'da oturduğu, final sınavları nedeniyle bayramı Kayseri'de geçirerek sınavlara hazırlandığı ve ailesinin yanına gitmediği belirtildi. Mercan'ın en büyük hayalinin ise beyin cerrahı olmak olduğu belirtildi.

HATIRA DEFTERİ KONULDU

Yaren Mercan'ın eğitim gördüğü ERÜ Tıp Fakültesi dersliklerinin olduğu bir bölüme hatıra köşesi oluşturuldu. Mercan'ın önlüğü ile çekilen fotoğrafının konulduğu anı köşesinde ayrıca Yaren'in evine astığı motivasyon notu da çerçeveletilmiş halde yer aldı. Önlüğü ve ve karanfillerin bırakıldığı anı köşesinde ayrıca arkadaşlarının ve hocalarının anılarını yazması için bir de anı defteri konuldu.

Mercan'ın evinde yer alan motivasyon yazısında ise şu ifadeler yer aldı:

"Sen bir makine değilsin. Müziğe, bağ kurmaya, gün batımlarına, gülümseme de var hayatta. Ruhunu yorma. Hayat bir süreç ve gökyüzüne bak. Sadece koşuşturmak değil, yaşamak için buradasın. Hayat bir yapılacaklar listesi değil. Bir hediye, daha yavaş yürü, daha uzun sarıl, daha sesli gül, daha derin sev. Saat işliyor olabilir ama senin varlığın zamansız. Relax. Ne istiyorsan onu yapabilirsin. Ne fırtınalar atlattın sen. Çiseleyen yağmur mu şimdi rahatsız edecek? Gün batımlarında kaybol. Güneşin sen olduğunu bul. Dünyanın gürültüsüne sus, içindeki en güzel şarkının çaldığını duymak için. Daha fazlasını bekleme, bugününü güzelleştir. Sadece bir anlığına değil, her gün biraz daha kendine yaşamayı hatırlat. Bu hayat senin, daha oturacağız. Tanışacağın birçok mutluluk, adım, yol, söyleyecek, yazacak kelime."

Diğer yandan, Yaren Mercan için yarın saat 15.45'te ERÜ Tıp Fakültesi Gevher Nesibe dersliklerinde anma programı düzenlenecek. Anma törenine, Mercan'ın dönem arkadaşları ile hocalarının yanı sıra ailesi ve sevenleri katılacak.

Haber: Samed Aydın SUN/KAYSERİ,

Kaynak: DHA

