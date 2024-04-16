Yargıtay Başkanlığı Seçimi 19. Turda Sonuçlanamadı

Yargıtay Başkanlığı için bugün yapılan seçimin 2 turundan da sonuç alınamadı. Yargıtay Başkanlığı seçiminin 19. turuna yarın devam edilecek. Seçimin yarın yapılacak 19. turunda en çok oyu olan Mehmet Akarca ve Ömer Kerkez yarışacak.
Yargıtay Başkanlığı seçimi 25 Mart'tan bu yana devam ediyor. Yargıtay Büyük Genel Kurulunda bugün yapılan seçimin 17'nci turunda adaylardan Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca 105, Yargıtay Üçüncü Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 104, Yargıtay Üçüncü Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 108 oy aldı. Seçimde; 1 boş, 10 geçersiz oy kullanıldı.
Seçimin 18'inci turunda ise Mehmet Akarca 104, Ömer Kerkez 113, Muhsin Şentürk 100 oya ulaştı. Yargıtay Kanunu'na göre, gerekli olan 175 salt çoğunluk oyuna 18'inci turda da hiçbir aday ulaşamadı.
Seçimin yarın yapılacak 19'uncu turunda Mehmet Akarca ve Ömer Kerkez yarışacak. Böylece Muhsin Şentürk, yarış dışı kaldı.
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