Yargıtay Başsavcısı Azerbaycan'da

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'ün, Azerbaycan'a resmi çalışma ziyareti gerçekleştireceği bildirildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre Şentürk, Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı Kamran Aliyev'in daveti üzerine, 5-8 Nisan tarihleri arasında Azerbaycan'a resmi bir çalışma ziyaretinde bulunacak.

Ziyarette, Şentürk'e Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Dr. Seda Türkan Manav Dursun ile Kıdemli Yargıtay Cumhuriyet Savcıları Mehmet Özkılıç, Hasan Bilgin, Şerafettin Elmacı, Elif Aydan Bozfırat ve Engin Koç eşlik edecek.

İki ülke başsavcılıkları arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ile karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımının geliştirilmesi amaçlanan ziyaret programında, Şentürk ve beraberindeki heyet, Azerbaycan Cumhuriyeti Başsavcısı, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Adalet Bakanı, Milli Meclis Başkanı ve Yargıtay Başkanı ile görüşmeler gerçekleştirecek.

Ziyaret çerçevesinde Şentürk, Bakü Devlet Üniversitesi'nde "Türk Devletleri Teşkilatı Çerçevesinde Bölgesel İş Birliği ve Savcılıkların Suçla Mücadeledeki Rolü" başlıklı konuşma yapacak.

Şentürk ve beraberindeki heyet, Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Prof. Dr. Birol Akgün'e de nezaket ziyaretinde bulunacak.