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Yargıtay, Can Atalay'ın ikinci hak ihlali kararına da uyulmamasına hükmetti - Son Dakika
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Yargıtay, Can Atalay'ın ikinci hak ihlali kararına da uyulmamasına hükmetti

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi'nin tutuklu milletvekili Can Atalay hakkında ikinci kez verdiği 'hak ihlali kararı'na da uyulmamasına karar verdi. Anayasa Mahkemesi'nin kararına rağmen dosyanın yeniden Yargıtay'a gönderilmesine karar veren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı da geçersiz sayıldı. Can Atalay'ın bireysel başvurusu sonucunda AYM, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar vermişti.

Yargıtay, Can Atalay\'ın ikinci hak ihlali kararına da uyulmamasına hükmetti
04.01.2024 - 00:01,  Güncelleme: 00:05
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YARGITAY 3'üncü Ceza Dairesi Anayasa Mahkemesi'nin tutuklu milletvekili Can Atalay hakkında ikinci kez verdiği 'hak ihlali kararına' da uyulmamasına hükmetti.

Anayasa Mahkemesi'nin, TİP Milletvekili Can Atalay hakkında ikinci kez 'hak ihlali' kararı vermesinin ardından, İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi dosyanın yeniden Yargıtay'a gönderilmesine karar verdi. Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi dosyayla ilgili kararını bugün verdi. Daire, 'Anayasa Mahkemesi'nce verilen ikinci ihlal kararının hukuki değeri olmadığını, bu bağlamda Anayasa'nın 153/6. Maddesi kapsamında uygulanabilecek bir kararın var olmadığını' belirterek, Anayasa Mahkemesi'nin kararına uyulmamasına karar verdi.

'GEZİ PARKI' DAVASINDA 18 YIL HAPSE ÇARPTIRILMIŞTI

AYM'nin, Gezi Parkı davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Can Atalay'ın bireysel başvurusunu 25 Ekim 2023'te görüşerek, 'seçilme ve siyasi faaliyette bulunma' hakkı ile 'kişi hürriyeti ve güvenliği' hakkının ihlal edildiğine oy çokluğu ile karar vermişti. İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi ise dosyayı Yargıtay'a göndermiş, Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi de ihlal kararına hükmeden AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. AYM, Can Atalay'ın tahliyesi ve hakkındaki yargılamanın durması isteminin reddedilmesi üzerine yapılan 'ikinci hak ihlali' başvurusunu görüşerek seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının oy çokluğuyla ihlal edildiğine hükmetmişti. Gerekçeli kararının ardından dosya İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.

Kaynak: DHA
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