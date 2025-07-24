Yargıtay'dan 7 Kişiyi Öldüren Saniğe Müebbet Onayı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yargıtay'dan 7 Kişiyi Öldüren Saniğe Müebbet Onayı

24.07.2025 19:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mehmet Altun'un Dedeoğulları ailesini öldürmesine verilen cezalar Yargıtay tarafından onandı.

1) YARGITAY'DAN 7 KİŞİYİ ÖLDÜREN SANIĞA VERİLEN 7 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETE ONAMA

KONYA'da Dedeoğulları ailesinden 7 kişiyi öldüren Mehmet Altun'a (36) verilen 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.

Olay, 30 Temmuz 2021 yılında Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta meydana geldi. Yaşar Dedeoğulları'nın (65) evine, 2010'dan beri husumetli olduğu yan komşusu Lütfi Keleş'in kayınbiraderi Mehmet Altun geldi. Bahçede aileyle konuşan Altun, daha sonra poşetten çıkardığı tabancayla peş peşe ateş etti. Saldırıda Yaşar Dedeoğulları ile eşi İpek (57), çocukları Serap (33), Serpil (29), Sibel (35), Metin (42) ve Barış Dedeoğulları (31) yaşamını yitirdi. Kiraladığı araçla kaçan Altun, 4 Ağustos 2021'de özel harekat ekiplerince memleketi Bozkır ilçesi Üçpınar Mahallesi'nde arazi taraması sırasında yakalanıp tutuklandı.

DİĞER 10 SANIĞA BERAAT

Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Mehmet Altun, 'Canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 'Mala zarar vermek'ten 4, 'Konut dokunulmazlığı ihlali'nden 4, 'Ruhsatsız silah bulundurmak suçundan da 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, olaya ilişkin diğer 10 sanık hakkında da 'Azmettirme' suçundun beraat kararı verdi.

'ETNİK BOYUT YOK'

Yargılamayla ilgili gerekçeli kararda, sanık Mehmet Altun'un eyleminde etnik boyutun bulunmadığı belirtildi. Kararda, şu ifadelere yer verildi: "Sanık Mehmet Altun'un eyleminin, iki aile arasındaki kısa bir süre önce meydana gelen kavga olayı sebebiyle gerçekleştirdiği, olayın milli, etnik, dini bir boyutunun bulunmadığı, katılan ve katılan vekillerinin olayın böyle bir boyutu olduğuna dair beyanlarının hukuki hiçbir delil ile desteklenmediği kanaatine varılmıştır."

YARGITAY KARARI ONADI

Altun'un avukatının itirazı sonrası dosya, bir üst mahkeme olan Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. 1'inci Ceza Dairesi, verilen cezayı onadı. Daha sonra yapılan itirazla dosya bu kez Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay da Altun'un 'Canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme' suçundan aldığı 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile diğer suçlardan toplam 10 yıl hapis cezası kararını yerinde bularak onadı.

Kaynak: DHA

Mehmet Altun, Yargıtay, Cinayet, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yargıtay'dan 7 Kişiyi Öldüren Saniğe Müebbet Onayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu ’’Bu halde uçağa nasıl bindin’’ Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! ''Bu halde uçağa nasıl bindin?''
Evlendikten 1 hafta sonra yangın faciasında şehit oldu Evlendikten 1 hafta sonra yangın faciasında şehit oldu
Galatasaray geriden gelip kazandı Galatasaray geriden gelip kazandı
Şehit orman görevlilerinin son anlarını, OBAK ekip lideri anlattı Şehit orman görevlilerinin son anlarını, OBAK ekip lideri anlattı
Selçuk İnan’dan ’’Fenerbahçe’yi çalıştırır mısınız’’ sorusuna bomba cevap Selçuk İnan'dan ''Fenerbahçe'yi çalıştırır mısınız?'' sorusuna bomba cevap
Faciada yaralanan orman görevlisinin feryadı kahretti: Yanıyorum, kurtarın beni Faciada yaralanan orman görevlisinin feryadı kahretti: Yanıyorum, kurtarın beni
Enis Destan’ın yeni durağı İngiltere İşte o takım Enis Destan'ın yeni durağı İngiltere! İşte o takım
Komşusunun kızına tornavida ile saldırdı Komşusunun kızına tornavida ile saldırdı
Okan Buruk açıkladı: Yarın bizimle olacak Okan Buruk açıkladı: Yarın bizimle olacak
Beyoğlu’nda 2 katlı binayı yıkan patlama anı kamerada Beyoğlu'nda 2 katlı binayı yıkan patlama anı kamerada

17:21
Yangında şehit olan ekibin son görüntüsü ortaya çıktı
Yangında şehit olan ekibin son görüntüsü ortaya çıktı
16:45
İsrail kana doymuyor Gazze saldırılarında son 24 saatte 89 can kaybı
İsrail kana doymuyor! Gazze saldırılarında son 24 saatte 89 can kaybı
16:39
Dehşete düşüren görüntü Onlar birer çocuk ve ellerindekiler oyuncak değil
Dehşete düşüren görüntü! Onlar birer çocuk ve ellerindekiler oyuncak değil
14:57
Türkiye’ye Eurofighter satışı sonrası Miçotakis’ten küstah tehdit
Türkiye'ye Eurofighter satışı sonrası Miçotakis'ten küstah tehdit
14:02
Merkez Bankası faizi yüzde 46’dan yüzde 43’e indirdi
Merkez Bankası faizi yüzde 46'dan yüzde 43'e indirdi
08:16
Otomotivde ÖTV oranları değişti, araçlara zam göründü İşte etkilenecek modeller
Otomotivde ÖTV oranları değişti, araçlara zam göründü! İşte etkilenecek modeller
07:31
Eskişehir’de 10 yangın şehidi 10 gün önce evlenmiş
Eskişehir'de 10 yangın şehidi! 10 gün önce evlenmiş
07:16
Orman yangınında şehit olan 10 kahramanın isimleri belli oldu
Orman yangınında şehit olan 10 kahramanın isimleri belli oldu
02:39
Ünlü ekonomist Nazlı Sarp’ın şüpheli ölümü
Ünlü ekonomist Nazlı Sarp'ın şüpheli ölümü
02:19
41 yıllık firar bitti Kırmızı bültenle aranan katil zanlısı Türkiye’de yakalandı
41 yıllık firar bitti! Kırmızı bültenle aranan katil zanlısı Türkiye'de yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2025 19:30:24. #7.12#
SON DAKİKA: Yargıtay'dan 7 Kişiyi Öldüren Saniğe Müebbet Onayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.