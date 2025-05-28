Yargıtay\'dan Kadın Cinayetinde Ceza Artışı

KAYSERİ'de boşanma aşamasındaki eşi Fatma Çakır'ı (46), 18 bıçak darbesiyle ağır yaralayan Ahmet Çakır'a (51) verilen 'iyi hal' indirimli 13 yıl 4 ay hapis cezası, Yargıtay tarafından makulden asgari oranda uzaklaşılarak ceza tayin edildiği ve az ceza verildiği gerekçesiyle usul yönünden bozuldu. Bozma kararı sonrası yeniden yargılanan Çakır'ın cezası, 17 yıla çıktı.

Olay, 24 Aralık 2021'de Melikgazi ilçesi İldem Fatih Mahallesi Vatan 1 Sokak'ta meydana geldi. İşe gitmek için evden çıkan Fatma Çakır, 1 yıl önce evlendiği ancak boşanma aşamasında olduğu Ahmet Çakır ile karşılaştı. Çıkan tartışmada Ahmet Çakır, Fatma Çakır'ı 18 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Çakır, hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan şüpheli ise tutuklandı. Fatma Çakır da 10 gün hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi.

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Aralık 2022'de görülen davanın karar duruşmasında; mahkeme heyeti, Ahmet Çakır'ı, 'Eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Daha sonra eylemin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle ceza, 16 yıla indirildi. Sanık hakkında 'iyi hal' indirimi de uygulayan heyet, 13 yıl 4 ay hapis cezası verilmesine ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Karara, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ile sanık avukatı itiraz etti. Dosya, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. Bakanlık itiraz dilekçesinde, sanığa 'iyi hal' indirimi uygulanmaması gerektiğini kaydetti.

İSTİNAF HUKUKA UYGUN BULDU

Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, itiraz sonrası dosyada inceleme yaptı. İnceleme sonunda dosyayla ilgili duruşma yapılmasına karar verildi. Yeniden görülen davada, Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını, delil ve işlemlerde herhangi bir eksik olmadığını belirterek yapılan başvurunun esastan reddine karar verdi. Oy birliğiyle alınan kararın, Yargıtay temyiz yolunun açık olmak üzere verildiği belirtildi.

YARGITAY BOZMA KARARI VERDİ

Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'nin hukuka uygun bulmasının ardından bu kez karar taraf avukatları tarafından temyiz edilerek Yargıtay'a taşındı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi, yaptığı inceleme sonrası sanık Ahmet Çakır'a verilen cezanın makulden asgari oranda uzaklaşılarak ceza tayin edilmesi gerektiği gözetilmeden az ceza verilerek, eksik ceza verildiği gerekçesiyle usul yönünden bozma kararı verdi.

CEZASI ARTTI

Yargıtay'ın bozma kararı sonrası Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanan sanık Çakır, duruşmada hazır bulundu. Önceki savunmalarını tekrar eden Ahmet Çakır, "Fatma 3-4 gün yaşlı kişiler ile imam nikahlı yaşıyor, sonra onların ziynet eşyalarını alarak dolandırıyormuş. Bu olayda da beni dolandırdı. Olay günü 100 bin TL istedi, 5 bin TL verdim. Bu para da üzerinden çıktı. Evlilik vaadiyle dolandırıldım. O yaralar boğuşma sırasında bıçağın ucunun çizmesiyle oluştu. Öldürme kastım yoktu. Pişmanım, keşke böyle olmasaydı" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ahmet Çakır'ı, 'Eşi kasten öldürmek' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Daha sonra 'eylemin teşebbüs' aşamasında kalması ve zarar ve tehlikenin boyutu dikkate alınarak asgari hadden indirim yapılmasına karar vererek, cezasını 17 yıla düşürdü.