Yargıtay'dan Pınar Gültekin Kararı - Son Dakika
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Yargıtay'dan Pınar Gültekin Kararı

Yargıtay, Pınar Gültekin cinayetinde sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet cezasını bozdu.

05.05.2025 20:29
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YARGITAY 1'inci Ceza Dairesi, Pınar Gültekin (27) cinayeti davasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sanık Cemal Metin Avcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararının bozulmasına yönelik itirazı oy çokluğuyla reddetti. Kararda sanığın eylemini canavarca hisle gerçekleştirmediği ve sanık hakkında asgari oranda haksız tahrik hükümlerinin uygulanmadığı yönünde görüş bildirdi.

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin davada İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi'nin 10 Mart 2023'teki hükmüne ilişkin temyiz incelemesini tamamlayarak, sanık Cemal Metin Avcı'ya 'Tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu. Daire, diğer sanık Mertcan Avcı hakkındaki 'Suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme' suçundan verilen 4 yıl hapis cezasını ise onadı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen şubat ayında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası hükmünün bozulmasına itiraz etti. Daireye gönderilen Başsavcılığın itirazında, evli olan sanık Avcı ile üniversite öğrencisi Pınar Gültekin arasında evlilik dışı ilişki bulunduğu, sanığın Gültekin'e zaman zaman maddi yardımda bulunduğu ve ilişkilerinin ortaya çıkmasından endişe duyduğu, bu sebeple Gültekin'i öldürme kararı aldığı beyan edildi. Sanık Avcı'nın öldürme kararında sebat ve ısrar ettiği belirtilen itirazda, "Sanığın davranışlarının, eylemini bir an önce tamamlama ve sonuç almaya yönelik olduğu, bu haliyle eylemin 'Tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme' suçunu oluşturduğu kanaatine varılmıştır' ifadelerine yer verildi. Sanık Avcı hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının onanması istendi.

İtiraz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi kararını verdi. Daire, söz konusu olayda suçta tasarlamanın unsurlarının bulunmadığına, sanığın eyleminin canavarca hisle değil, eziyet çektirerek öldürme olduğuna kanaat getirdi. Daire, sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulama şartlarının oluştuğu ancak verilen cezada asgari oranda haksız tahrik uygulanmasının gözetilmediği yönünde görüş bildirdi. Daire, bu sebeplerden 3'e 2 oy çokluğuyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazının reddine karar verdi.

'SON SÖZÜ YARGITAY GENEL KURULU SÖYLEYECEK'

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, "Adli tıp raporuna göre diri diri yakılan ve üzerine beton dökülerek nehre atılan Pınar Gültekin'in canavarca hisle katledilmesine ilişkin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine daha önce oy çokluğuyla 'Canavarca his yoktur, sanık haksız tahrikten faydalanmalıdır' şeklinde hukuk garabeti mahiyetinde bir karar veren Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, yine Başkan Vekili Osman Atalay ile üye Muzaffer Sayın'ın isabetli bir şekilde kaleme aldığı kapsamlı muhalefet şerhine rağmen, oy çokluğuyla (bu sefer heyette bir üye değişmiş) aynı kararı vermiş ve 3'e 2 şeklinde itirazı reddetmiş. Şimdi son sözü Yargıtay Ceza Genel Kurulu söyleyecek. Diri diri yakılan bir kadın Pınar Gültekin ve Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nin 3 üyesi, 'Canavarca hisle öldürülmemiştir' diyor ve üstelik katilin haksız tahrik altında cinayeti işlediğinden bahisle cezasının indirilmesi gerektiğini söylüyor. Bu karar hukuk garabetidir ve gayri vicdani bir karar olarak Türk hukuk tarihinde yerini alacaktır. Yazıklar olsun" dedi.

Haber : Tolga TAHÇI/ İZMİR,

Kaynak: DHA

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