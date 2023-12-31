 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yargıtay, Azra E.'nin Birdal Doğan'ı öldürmesine verilen cezanın bozulmasını talep etti - Son Dakika
Üye Girişi

Yargıtay, Azra E.'nin Birdal Doğan'ı öldürmesine verilen cezanın bozulmasını talep etti

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, kendisini taciz eden Birdal Doğan'ı öldüren Azra E.'ye verilen 8 yıl 4 ay hapsi fazla bularak, cezanın 1'inci Ceza Dairesi'nde bozulmasını talep etti. Azra E.'nin avukatı, tacizin boyutu ve sürekliliği nedeniyle en üst oranda indirim yapılmasını talep ettiğini belirtti.

Yargıtay, Azra E.\'nin Birdal Doğan\'ı öldürmesine verilen cezanın bozulmasını talep etti
31.12.2023 - 11:07,
Abone Ol
YARGITAY Cumhuriyet Başsavcılığı, kendisini taciz eden Birdal Doğan'ı (40) öldüren Azra E.'ye (18) verilen 8 yıl 4 ay hapsi fazla bularak, cezanın 1'inci Ceza Dairesi'nde bozulmasını talep etti.

Arpaçay ilçesine bağlı Kardeştepe köyünde 1 Mart 2022'de meydana gelen olayda, Şehit Engin Yılmaz Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Azra E., köy meydanındaki çeşmede hayvanları suladığı sırada 3 yıldır kendisini taciz ettiği iddiasıyla Birdal Doğan'ı babasına ait ruhsatsız tabancayla vurdu. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Doğan, olay yerinde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Azra E. hakkında dava açıldı. Erdağ, Kars 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 Temmuz 2022'de görülen ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Mahkeme, Azra E.'nin 25 Nisan'da görülen son duruşmasında önce müebbet, sonra 'tahrik' altında öldürme ve 'iyi hal'den 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca Azra E. için adli kontrol tedbirlerinin uygulamasının devamını istedi. Karar Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'nde onanınca Azra E.'nin avukatı Sinan Erdağı, temyiz için Yargıtay'a müracaat etti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı sanığa verilen cezanın yüksek olduğunu belirtip, cezanın 1'inci Ceza Dairesi'nde bozulmasını talep etti.

'EN ÜST ORANDA İNDİRİM YAPILMASINI TALEP ETTİ'

Avukat Sinan Erdağı, "Kars Ağır Ceza Mahkemesi tarafından başlanılan yargılamada, Azra ilk duruşmada tahliye edildi. Olay tarihinde lise öğrencisi olan Azra'ya yargılama sonucunda tahrik altında eylemi gerçekleştirdiğinden bahisle 8 yıl 4 ay ceza verildi. Bu kamuoyunun vicdanını nispeten yaralayan bir karar oldu. Ceza miktarı çok bulundu. Bu karara karşı Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurduk. Maalesef çok kısa bir sürede orada da bu karar onaylandı. Biz de Yargıtay yoluna başvurduk. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz hafta içerisinde tebliğname düzenlenerek dosya, 1'inci Ceza Dairesi'ne gönderildi. Cumhuriyet Başsavcılığı kararı çok buldu, tacizin boyutu, süreci ve sürekliliği nedeniyle Azra için en üst oranda indirim yapılması talep etti. Bu tebliğnameyi önemsiyoruz, benzeri bir durum 'Kadir Şekerci' dosyasında da yaşanmıştı" diye konuştu.

'YARGITAY'IN CEZAYI AZALTACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ'

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nin vereceği kararın önemli olacağını vurgulayan Erdağı, "Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nin en kötü ihtimal ile bu tebliğnameye uyacağını ve cezayı azaltacağını düşünüyoruz. Ancak buradaki önemli nokta; Türkiye'de kadınların maruz kaldığı, toplumdan, ailelerinden, yeri geldiği zaman devletten saklamak zorunda kaldıkları ve sistematik hale dönüşen taciz ve takiplerin neticesinde gerçekleşen eylemlerin aynı zamanda Türk Ceza Kanunu'nun 27/2'nci maddesi anlamında kapıldıkları korku ve panik nedeniyle meşru müdafaa sınırının aşılması olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Temyiz gerekçelerimiz bu yöndedir. 1'inci Ceza Dairesi tarafından da yakın bir zamanda bu yönde bir karar verilmesini bekliyoruz. Çünkü 14 yaşında küçücük bir çocukken başlayan tacizin bu çocuğun üzerinde oluşturduğu korku ve elem, standart yaşı büyük, yetişkin bir kişinin üzerinde oluşacak korkunun katbekat fazlasıdır. Kendisini zayıf, aciz gören bir insanın başka çaresi yok. Arpaçay'ın bir köyünde jandarmayı arasa 1 saatten önce gelinmesinin ihtimali yok. Toplumda adının çıkmaması için bir kısım şeyleri mecburen ailesinden saklıyor ve nihayetinde ağır bir korkuyla başına fiili bir saldırının geleceği korkusuyla bu eylemi gerçekleştiriyor. Türk yargısının bu noktada örnek bir karar vermesini bekliyoruz ki bu olayın oluşuyla da son derece uyan bir karar olacaktır. Azra cezaevinden tahliye olduktan sonra eğitimini devam ettirmeye çalışmakta, halihazırda üniversite sınavına hazırlanmakta. Umarım onun eğitim hayatı, geleceği bundan sonrası için verilecek bir cezayla sekteye uğratılmaz. Aynı zamanda sistematik olarak tacize maruz kalan, ısrarla takip edilen, sözlü, fiili ve psikolojik olarak şiddete maruz kalan kadınların zorunda kaldıkları eylemler konusunda yeni bir değerlendirmenin de kapısı açılmış olur" diye konuştu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Cumhuriyet Başsavcılığı, Ceza Dairesi, Yargıtay, Türkiye, Mahkeme, Yargı, Ceza, Suç, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yargıtay, Azra E.'nin Birdal Doğan'ı öldürmesine verilen cezanın bozulmasını talep etti - Son Dakika


10:55
On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım
10:41
Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldü Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldü
10:20
Habermetre 2023'e damga vuran dizileri sıraladı! Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını başa baş gitti Habermetre 2023'e damga vuran dizileri sıraladı! Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını başa baş gitti
10:11
AK Partili Cevizoğlu, Galatasaray ve Fenerbahçe başkanlarını diplomatik kriz çıkarmakla suçladı AK Partili Cevizoğlu, Galatasaray ve Fenerbahçe başkanlarını diplomatik kriz çıkarmakla suçladı
09:54
Koronavirüse yakalanan Leman Sam hastanede tedavi altında Koronavirüse yakalanan Leman Sam hastanede tedavi altında
09:52
Diplomat Osman Köse'nin şehit edildiği saldırıyı düzenleyen terörist etkisiz hale getirildi Diplomat Osman Köse'nin şehit edildiği saldırıyı düzenleyen terörist etkisiz hale getirildi
09:32
Yanındaki kadını darbeden sürücü, insanların canını da hiçe saydı Yanındaki kadını darbeden sürücü, insanların canını da hiçe saydı
08:58
Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine tepki gösteren Aras Bulut İynemli'ye Disney hatırlatması: İzin aldın mı? Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine tepki gösteren Aras Bulut İynemli'ye Disney hatırlatması: İzin aldın mı?

Son Dakika
10:55 On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım
10:41 Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldü
10:20 Habermetre 2023'e damga vuran dizileri sıraladı! Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını başa baş gitti
10:11 AK Partili Cevizoğlu, Galatasaray ve Fenerbahçe başkanlarını diplomatik kriz çıkarmakla suçladı
09:54 Koronavirüse yakalanan Leman Sam hastanede tedavi altında
09:52 Diplomat Osman Köse'nin şehit edildiği saldırıyı düzenleyen terörist etkisiz hale getirildi
09:32 Yanındaki kadını darbeden sürücü, insanların canını da hiçe saydı
08:58 Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine tepki gösteren Aras Bulut İynemli'ye Disney hatırlatması: İzin aldın mı?
08:50 Süper Kupa skandalı sonrası olay iddia: Devlet 15 Temmuz'daki kadar öfkeli, futbol yöneticilerine operasyon yapılacak
08:12 Mardin'de 1'i yeşil, 1'i gri kategoride olmak üzere 3 terörist öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 11:32:45. #1.12#
SON DAKİKA: Yargıtay, Azra E.'nin Birdal Doğan'ı öldürmesine verilen cezanın bozulmasını talep etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement