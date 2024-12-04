Yargıtay, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın Kararını Bozdu - Son Dakika
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Yargıtay, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın Kararını Bozdu

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan hakkında Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yasaklı hakların iadesine ilişkin kararını hukuki değerden yoksun buldu ve dosyayı yeniden değerlendirilmek üzere mahkemeye gönderdi.

04.12.2024 08:55  Güncelleme: 09:34
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(ANKARA) Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan hakkında Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yasaklı haklarının iadesine ilişkin kararı, "görevsiz şekilde verdiğini" bu nedenle kararın hukuki değerden yoksun olduğuna işaret ederek bozulmasına hükmetti. Daire, dosyayı yeniden karar verilmek üzere Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, yerel seçimlerde Van Büyükşehir Belediyesi'ni yüzde 55,48 oy ile kazanan DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 4 Nisan 2023'te verdiği memnu haklarının geri verilmesiyle ilgili karar ve 29 Mart 2024'te verdiği ek karar hakında Adalet Bakanlığı'nın kanun yararına bozma talebi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı başvuruyu inceledi. Gerekçede, yasaklanmış hakların geri verilmesinin ilk şartının mahkum olunan cezanın infaz edilmiş olması ve mahkum olunan cezanın infazının tamamlandığı tarihten itibaren üç yıllık sürenin geçmesi gerektiğini belirtti.

"Memnu hakları 20 Aralık 2025'te iade edilebilir"

Yapılan incelemede, yasaklanmış hakların geri verilmesinin ilk şartının, mahkum olunan cezanın infaz edilmiş olması ve mahkum olunan cezanın infazının tamamlandığı tarihten itibaren üç yıllık bir sürenin geçmiş olması gerektiğinin belirtildiği kararda ikinci şartın ise, kişinin bu süre zarfında yeni bir suç işlememiş olması ve hayatını iyi halli olarak sürdürdüğü hususunda mahkemede kanaat oluşması gerektiği belirtildi.

Dosya kapsamında Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Abdullah Zeydan hakkında yasaklanmış haklarının geri verilmesine dair kararın 4 Nisan 2023'te verildiği, ek kararın verildiği tarihte, üç yıllık sürenin geçmiş olması şeklinde belirlenen ve mahkemeye herhangi bir takdir hakkı tanımayan ilk şartın gerçekleşmediği belirtildi. Zeydan'ın tahliye tarihinin, hükmün kesinleştiği tarih olan 20 Aralık 2022 olduğu, cezanın infazından itibaren 3 yıl geçmiş olması gerektiği vurgulanarak bu sürenin de 20 Aralık 2025 olduğu kaydedildi.

"Verilen ek karar yeniden ele alınmasının da hukuka aykırı"

Yargıtay, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin seçimden önce verdiği memnu hakların iadesi kararını görevsiz şekilde verdiğini yine aynı kararın Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başvurusu üzerine ortadan kaldırılmasının hukuka aykırı olduğunu belirtti.

Gerekçede, Zeydan'ın yasaklanmış haklarının geri verilmesine dair Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği ek kararın yalnızca kanun yararına bozma ile giderilmesi mümkün olduğu halde, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan başvurunun itiraz kabul edilerek daha önceden verilen ek kararın yeniden ele alınmasının hukuka aykırı olduğuna hükmetti. Daire, bu kararın da görevsiz şekilde verildiğini ve hukuki değerden yoksun olduğunu belirterek, her iki kararı bozdu. Dosya yeniden değerlendirilmesi için Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Ne olmuştu?

Yerel seçimlerde Van Büyükşehir Belediyesi'ni kazanan DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının seçimden önce geri alındığı ortaya çıkmıştı. Zeydan'ın memnu hakkının 29 Mart'ta Adalet Bakanlığı'nın yaptığı itiraz üzerine mahkeme kararıyla geri alınması üzerine, Van İl Seçim Kurulu, belediye başkanlığını ikinci sıradaki AK Parti adayı Abdulahat Arvas'a verilmesine karar vermişti. Yüksek Seçim Kurulu'na yapılan itiraz üzerine YSK, mazbatayı Zeydan'a vermişti.

Kaynak: ANKA

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