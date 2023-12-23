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Gaziantep'te 56 yaşındaki antikacı, tutkusu için evini sattı - Son Dakika
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Gaziantep'te 56 yaşındaki antikacı, tutkusu için evini sattı

Gaziantep'te 43 yıldır antikacılık yapan 56 yaşındaki Hanifi Özaslan, antika merakıyla evini ve arsasını satarak tutkusuna devam ediyor. Antikaların kendisinde bağımlılık yaptığını söyleyen Özaslan, bu işten kazandığı parayı yine antika eşyalara yatırdığını belirtti.

23.12.2023 - 10:00,
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Gaziantep'te antika alım satım yapan ve antika merakıyla evi ile arsasını satan 56 yaşındaki Hanifi Özaslan, 13 yaşında başladığı işine 43 yıldır tutkuyla devam ediyor.

Gaziantep'te yaşayan 56 yaşındaki Hanifi Özaslan, 43 yıldır antikacılık yapıyor. Babasının da antikacı olduğunu aktaran Hanifi Özaslan, 13 yaşından beri eski eşya aldıklarını ve zamanla bu antikaların kendisinde hastalık oluşturduğunu söyledi. 43 yıldır antika eşya satın aldığını ifade eden Özaslan, antikalar için köydeki evini sattığını, bunun için hiç pişman olmadığı ve yeni birikimler elde etmek için risk alınması gerektiğini belirtti.

"Antikacılık baba mesleğimdir"

Antikanın kendisinde bağımlılık yaptığına değinen Özaslan, "20 yıldır Gaziantep'te antikacılıkla uğraşıyoruz. Ondan önce babamla beraber Nizip ilçesinde bu işi yapıyorduk. O zamanlar 13 yaşındaydım. Antikacılık baba mesleğimdir. Köy, kasaba, şehir şehir gezerek eski eşyaları alırdık. Zamanla bu eski eşyalar bende bir bağımlılık oluşturdu. Buradan merakım başladı. Kayda değer eşyaları alıyoruz ve bunları meraklılarına satıyoruz" dedi.

"13 yaşımda bu işe başladım şu an 56 yaşındayım"

Neyi var neyi yok satıp antikalara yatırdığını anlatan Özaslan, "Bu bende bir hastalık haline geldi. Gün geldi ekmek paramı bile bir antika parçasına verdim. Köydeki evimi, arsamı satarak antika eşya aldım. Emekli maaşımı halende antika eşyalara yatırıyorum. Bu bende bir sevdadır. Bir hastalık haline geldi. Bu işten parada kazandım. 13 yaşımda bu işe başladım, şu an 56 yaşındayım. 43 yılım antika işiyle geçti" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gaziantep\'te 56 yaşındaki antikacı, tutkusu için evini sattı
Kaynak: İHA
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