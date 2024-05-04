Yarın bazı bölgelerde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor - Son Dakika
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Yarın bazı bölgelerde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor

Yarın bazı bölgelerde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, yarın Doğu Akdeniz, Güneydoğu bölgeleri ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Batman, Siirt, Şırnak, Mardin, Diyarbakır, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışlarının kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması öngörülüyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde ise sıcaklıklardaki düşüş nedeniyle karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde yağışlar bekleniyor.

04.05.2024 13:09  Güncelleme: 13:12
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Yurdun bazı kesimlerinde yarın gök gürültülü kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatleri ile akşam saatleri arasında Doğu Akdeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Güneydoğu bölgelerinde bugünkü yağışlara ilave olarak da yarın sabah ilk saatlerden itibaren Batman, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Mardin'in doğu ve Diyarbakır'ın kuzeydoğusunda (Kulp) beklenen sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli ve çok kuvvetli olması öngörülüyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzincan ve Tunceli çevrelerinde ise bu akşam saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli sağanağın, yarın akşam saatlerinden sonra sıcaklıklardaki düşmeye bağlı olarak bölgenin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Yarın bazı bölgelerde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor - Son Dakika
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