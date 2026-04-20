Yarubiye-Rabia Sınır Kapısı Yeniden Açıldı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

20.04.2026 22:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye ve Irak arasındaki Yarubiye-Rabia Sınır Kapısı, 10 yıl sonra yeniden hizmete girdi.

Suriye ile Irak arasında bulunan ve 2013'ten bu yana kapalı olan Yarubiye-Rabia Sınır Kapısı, iki ülkeden üst düzey yetkililerin katılımıyla yeniden hizmete açıldı.

Suriye Genel Sınır Kapıları ve Gümrükler İdaresinden yapılan açıklamada, Yarubiye-Rabia Sınır Kapısı'nın resmi törenle yeniden açıldığı bildirildi.

Açılış törenine Suriye tarafından Genel Sınır Kapıları ve Gümrükler İdaresi Başkanı Kuteybe Bedevi, Cumhurbaşkanlığı temsilcisi Tuğgeneral Ziyad el-Ayiş, Haseke İç Güvenlik Komutanı Mervan el-Ali ve ilgili kurum temsilcilerinden oluşan bir heyet katıldı. Irak tarafını ise Sınır Kapıları Kurumu Başkanı Ömer el-Vaili başkanlığındaki heyet temsil etti.

Irak heyeti, Haseke'deki Yarubiye Sınır Kapısı'nda karşılandı.

Vaili başkanlığındaki Irak heyetinin, Suriyeli yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmelerde "sınır kapılarında ortak çalışmanın geliştirilmesi, geçişlerin kolaylaştırılması ve ticaret hacminin artırılması" konuları ele alındı.

Törenin ardından sınır kapısı yeniden açılarak karşılıklı geçişlerin başlatıldığı duyuruldu.

Sınır kapısının yeniden faaliyete geçmesinin, iki ülke arasındaki ekonomik hareketliliği artırması, bağlantıları güçlendirmesi ve sivil ile ticari geçişleri kolaylaştırması bekleniyor.

"İlerleyen günlerde yolcu geçişlerinin başlaması planlanıyor"

Suriye Genel Sınır Kapıları ve Gümrükler İdaresi Başkanı Kuteybe Bedevi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yarubiye-Rabia Sınır Kapısı'nın açılmasının iki ülke arasındaki ilişkiler açısından önemli olduğunu söyledi.

Önümüzdeki günlerde yolcu geçişlerinin başlamasının planlandığını aktaran Bedevi, bunun yanı sıra iki ülke arasındaki ticari hareketliliğin de canlanacağını dile getirdi.

Bedevi, sınır kapısının açılmasıyla birlikte Suriye ve Irak mallarının karşılıklı giriş-çıkışının sağlanacağını ve Suriye topraklarından Irak'a doğru transit taşımacılığın başlayacağını ifade etti.

Söz konusu gelişmelerin, bölgedeki gerilimler ve küresel ticaret yollarındaki değişimlerle aynı döneme denk geldiğine dikkati çeken Bedevi, bu durumun sınır kapılarının önemini daha da artırdığını belirtti.

Yarubiye Sınır Kapısı'nın açılmasının, sınır kapılarının yeniden faaliyete geçirilmesine yönelik çabaların yeni bir adımı olduğunu ifade eden Bedevi, önümüzdeki 10 gün içinde tüm sınır kapılarının herhangi bir şart veya kısıtlama olmaksızın tamamen açılmasının hedeflendiğini belirtti.

Yarubiye-Rabia Sınır Kapısı

Suriye'nin Haseke iline bağlı Yarubiye beldesi ile Irak'ın Ninova iline bağlı Rabia kenti arasında yer alan sınır kapısı, 2013 yılında terör örgütü DEAŞ'ın kontrolüne geçmişti. Aynı yılın sonlarına doğru ise terör örgütü YPG'nin Yarubiyye kentiyle birlikte kapının tamamını ele geçirmesiyle Yarubiye-Rabia Sınır Kapısı el değiştirmişti.

Sınır kapısı, Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında 29 Ocak 2026'da imzalanan askeri ve idari entegrasyonun yanı sıra petrol kaynakları ve sınır kapılarının devrini öngören anlaşma kapsamında Suriye hükümetine devredilmişti.

Yarubiye-Rabia Sınır Kapısı, Deyrizor'daki El-Bukemal-El Kaim geçişinin ardından Suriye'yi Irak'a bağlayan ikinci resmi sınır kapısı oldu.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyada 5 binde bir görülüyor: Yemek borusu kapalı doğdu Dünyada 5 binde bir görülüyor: Yemek borusu kapalı doğdu
Hepsi İstanbul’da ele geçirildi Resmen cephanelik Hepsi İstanbul'da ele geçirildi! Resmen cephanelik
İsrail zulmünü ifşa eden dergi kapağı O kadın ilk kez konuştu İsrail zulmünü ifşa eden dergi kapağı! O kadın ilk kez konuştu
Türk sanayinin duayen ismi yaşamını yitirdi Türk sanayinin duayen ismi yaşamını yitirdi
Aydın’da taş kırma makinesine kolunu kaptıran işçi, hayatını kaybetti Aydın'da taş kırma makinesine kolunu kaptıran işçi, hayatını kaybetti
Belediye garajında husumetlisi tarafından öldürüldü Belediye garajında husumetlisi tarafından öldürüldü

23:03
Bursaspor, profesyonel liglerin tamamında şampiyon olan ilk takım oldu
Bursaspor, profesyonel liglerin tamamında şampiyon olan ilk takım oldu
22:53
Transfer yasakları, depreme dayanıksız statları... Hiçbiri Erzurumspor’a engel olamadı
Transfer yasakları, depreme dayanıksız statları... Hiçbiri Erzurumspor'a engel olamadı
22:31
Dünya Kupası öncesi kriz FIFA ile New Jersey yönetimi arasında fahiş bilet tartışması
Dünya Kupası öncesi kriz! FIFA ile New Jersey yönetimi arasında fahiş bilet tartışması
22:26
Rusya’da 40 İsrailli gözaltına alındı
Rusya'da 40 İsrailli gözaltına alındı
21:30
Trump: İran’la bir anlaşma olana kadar Hürmüz’de ablukayı kaldırmayacağız
Trump: İran'la bir anlaşma olana kadar Hürmüz'de ablukayı kaldırmayacağız
21:04
Antalya’ya Uzak Doğu’dan rakip: Rus turistlerin yeni rotası Vietnam
Antalya’ya Uzak Doğu’dan rakip: Rus turistlerin yeni rotası Vietnam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 23:26:57. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.