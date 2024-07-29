YAŞ toplantısında albay terfileri ve generallerin atamaları ele alınacak

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(ANKARA) - Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bu hafta toplanacak. YAŞ'ta albayların terfileri ile görev sürelerinin uzatılması ile generallerin terfi ve atama dosyaları ele alınacak. Görev süresi bu sene sona erecek Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresinin uzatılması bekleniyor. Tatlıoğlu'nun emekliye sevk edilmesi durumunda ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız'ın atanacağı ifade ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Ağustos ayının ilk haftası toplanması planlanan YAŞ toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılması ele alınacak. Cumhurbaşkanlığı'nda yapılacak toplantıya Şura Üyeleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu katılacak.

Toplantıda Şura Üyesi olarak YAŞ toplantısına ilk kez katılacak üyeler arasında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu yer alacak. Üst düzey bir yetkiliden edinilen bilgiye göre, geçen yıl göreve başlayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu'nun görev süreleri devam ediyor.

Bu sene görev süresi sona erecek Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu'nun görev süresinin uzatılması bekleniyor. Tatlıoğlu'nun emekliye sevk edilmesi durumunda ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığına, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız'ın atanması bekleniyor.

YAŞ toplantısında ayrıca orgeneral ve oramirallik için atama yapılması bekleniyor. Toplantıda 3'üncü Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Levent Ergün, 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız, Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Rafet Dalkıran'ın bir üst rütbeye terfi konusu ele alınacak.

FOTOĞRAF: ARŞİV