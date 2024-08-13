Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Sonrası Sokak Hayvanlarına Yapılan Zulme Tepkiler Artıyor - Son Dakika
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Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Sonrası Sokak Hayvanlarına Yapılan Zulme Tepkiler Artıyor

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Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişiklikler sonrası Türkiye'nin birçok noktasından gelen toplu köpek cesetleri görüntülerine dikkat çeken Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, yaşananlara tepki göstererek iktidarın ve muhalefetin bu kötü muameleye son vermesi gerektiğini vurguladı.

13.08.2024 12:39  Güncelleme: 12:44
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(ANKARA) - Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik sonrası Türkiye'nin birçok noktasından sokak hayvanlarına yapılan eziyet ve katliam haberleri gelmeye devam ediyor. Yasanın uygulandığı bahanesiyle sokak hayvanlarının öldürülmesine yasayı en çok savunan AK Parti içinden de tepkiler yükselmeye başladı. AK Partili Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün "yasaya ihtiyaç olmadığı" yönündeki açıklaması ve eski Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın da yasaya tepki göstermesinin ardından iktidara yakın yayın çizgisini sürdüren Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan da konuyu köşesine taşıdı. Hakan, "Bugün maalesef azgınlaşmış bir zalimlik söz konusudur" diyerek iktidara çağrı yaptı.

Sokak hayvanlarının katliama varan boyutta öldürülmesiyle sonuçlanan yeni yasaya yönelik iktidar içinden tepkiler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan çağrılar artıyor. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün itiraz ve eleştirileriyle başlayan süreçte, yasanın yürürlüğe girmesinin ardından sosyal medyaya yansıyan görüntüler üzerine eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Allah rızası için bu zulmü durdurun. Bir sözünüz yeter" diye seslenmişti.

"Azgınlaşmış bir zalimlik söz konusu"

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan da sokak köpeklerinin ceset görüntülerinin kamuoyuna yansımasının ardından konuyu köşe yazısına taşıdı. Hakan, Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişiklikler sonrası Türkiye'nin birçok noktasından gelen toplu köpek cesetleri görüntülerine dikkati çekti. "Çıkan yasada 'Köpeklere nişan alıp ateş etmek serbesttir' diye bir madde yok" diyen Hakan, "Bugün maalesef azgınlaşmış bir zalimlik söz konusudur" diyerek, yaşananlara tepki gösterenler arasına girdi.

Hakan, "Köpeklere nişan alıp ateş etmek serbest mi" başlığı ile kaleme aldığı yazısında şunları vurguladı:

"Bazı yerlerde de sokak köpeklerinin hiçbir kurala uyulmadan katledildiğine dair bilgiler geliyor. Toplu mezarlar, toplu zehirlemeler falan. Çıkan yasada 'Köpeklere nişan alıp ateş etmek serbesttir' diye bir madde yok. Toplu katliamlara, zehirlemelere de geçit vermiyor yasa. Yani bu zalimliklerin, bu vicdansızlıkların, bu gaddarlıkların, bu vahşiliklerin çıkan yasayla bir ilgisi yok."

Hakan, yaşananların yasa çıkmadan önceki süreçte kullanılan dille ilgisi olduğu yorumunu yaparak sokak hayvanlarına yönelik kötü muamelenin durdurulması için bu iklimin iktidarın ve muhalefetin birlikte dağıtması gerektiğini şu cümlelerle ifade etti:

"Bugün maalesef insafsızlığın iştahı kabarmıştır. Bugün maalesef merhametsizlik kışkırtılmıştır. Bugün maalesef azgınlaşmış bir zalimlik söz konusudur. Buna nasıl dur denilecek? İktidar kanadının da muhalefet kanadının da harekete geçerek bu iklimi dağıtmasıyla. İktidar yetkilileri diyecek ki: 'Bizim çıkardığımız yasada bu canavarlıkların yeri yoktur. Bu canavarlıklara yeltenenlere asla göz yummayacağız.' Muhalefet kanadı diyecek ki: 'Bizim karşı çıktığımız yasa bile bu tür canavarlıkları öngörmüyor. Bu yapılanlar suçtur. Bunlara göz yumulmamalı.' Zalimlerin, gaddarların, vicdansızların kafalarına şunu çakmamız gerekiyor:  Tartışmalı da olsa çıkan yasa, sizin zalimliğinize, gaddarlığınıza, vicdansızlığınıza geçit vermiyor. Suç işliyorsunuz. Elinizi koyacağınız bir vicdanınız yok, onu anladık, bari aklınızı başınıza devşirin."

Kaynak: ANKA

Hürriyet, Türkiye, Hayvan Hakları, Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Sonrası Sokak Hayvanlarına Yapılan Zulme Tepkiler Artıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Sonrası Sokak Hayvanlarına Yapılan Zulme Tepkiler Artıyor - Son Dakika
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