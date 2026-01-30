Veysel Şahin\'in tüm mal varlığına el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Veysel Şahin'in yasadışı bahis platformları üzerinden bahis oynattığını ve bu platformlara altyapı desteği sağladığını tespit ettiğini açıkladı. Soruşturma kapsamında, Şahin'in bu faaliyetlerden haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

TÜM MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Başsavcılığın talimatıyla Veysel Şahin'e ait tüm mal varlıklarına re'sen el koyma kararı alındı. Bu kapsamda Şahin'in taşınır ve taşınmaz malları, şirket ve ortaklık payları, banka ve finans kuruluşlarındaki mevduat ve yatırım hesapları ile kripto para piyasası ve borsalarında bulunan varlıkları donduruldu.

460 MİLYON EURO DEĞERİNDEKİ KRİPTO VARLIKLARININ İADE SÜRECİ BAŞLATILDI

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, Veysel Şahin'in global şirketler nezdinde bulunan yaklaşık 460 milyon euro değerindeki kripto varlıkları da dondurulan hesaplar arasında yer aldı. Söz konusu varlıkların, hesabın bulunduğu uluslararası şirket aracılığıyla Türkiye'ye iade sürecinin devam ettiği bildirildi.

MASAK İNCELEMESİNE TAKILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada; "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından şüpheli Veysel Şahin'in yasadışı bahis platformları üzerinden yasadışı bahis oynatma ve bu platformlara altyapı desteği sunma şeklinde tezahür eden eylemi ile ilgili olarak hakkında 7258 Sayılı Yasaya Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçları yönünden yürütülen soruşturma işlemleri kapsamında; MASAK analizlerinde ortaya çıkan bulgular doğrultusunda şüphelinin üzerine atılı eylemler ile haksız kazanç sağladığı tespit edilmiş olup, soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıklarının aklanmasını önlemek amacıyla şüpheye ait taşınır ve taşınmaz mallarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasası ve borsasında bulunan varlıklarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen el koyulmuş, Sulh Ceza Hakimliğince el koyma kararı onaylanmıştır. Bu kapsamda yapılan çalışmalarımız neticesinde şüpheli Veysel Şahin'e ait global şirketlerde bulunan 460 Milyon Euro değerindeki kripto varlıkları hesabın bulunduğu global şirket tarafından dondurulmuş olup ülkemize iade işlemleri devam etmektedir. Soruşturma işlemleri tüm yönüyle, titizlilik ve kararlılıkla sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Veysel Şahin

VEYSEL ŞAHİN KİMDİR?

Yasa dışı bahis baronu olarak tanınan Veysel Şahin, 2017'deki Handikap Operasyonu'nda tutuklanarak 10 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Sivaslı olan Veysel Şahin, 2017'de babasını ziyaret etmek için KKTC'den Sivas'a gelip, özel uçağıyla geri döneceği sırada yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

2018'de ve 2 Mart 2023'te hakkında iki defa tartışmalı tahliye kararları verilen ancak tahliye olmadan kararlar iptal edilen Şahin, 14 Nisan 2023'te cezasını tamamlayarak serbest kaldı.

Şahin, serbest kalmasının hemen ardından 6 Mayıs 2023 tarihinde, yargılandığı bir başka davada "7258 Sayılı Yasaya Muhalefet", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlarından toplam 21 yıl 8 ay hapis ve 1 milyon 666 bin 600 TL adli para cezasına mahkum edildi. Şahin'in bu davada aldığı ceza, istinaf mahkemesinde bekliyor. Hakkındaki davalar sürerken Şahin'in Türkiye'yi terk etti.

Veysel Şahin, KKTC'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen kumarhaneci Halil Falyalı'nın eski ortağı olarak da tanınıyor. Falyalı'nın adı birçok yasa dışı faaliyetle birlikte anılıyordu.