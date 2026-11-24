Aydın merkezli 3 ilde yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetlerine finansal destek sağladıkları iddiasıyla 36 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Aydın, İzmir ve Kocaeli'de belirlenen 19 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Aydın'ın Efeler, Söke, Kuşadası, Didim ve İncirliova ilçelerindeki adreslerin de bulunduğu operasyonda 36 şüpheli yakalandı.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şüphelilere ve bir şirkete ait banka hesapları üzerinden 2026 yılında toplam 1 milyar 759 milyon 544 bin 749 liralık işlem hacminde, 30 bin 585 işlem gerçekleştirildiği belirlendi.

Tespit edilen 6 bin 51 Uluslararası Banka Hesap Numarası (IBAN), Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) bildirildi.

Şüphelilerin, yasa dışı bahisten elde ettikleri öne sürülen gelirleri önce Türkiye merkezli kripto varlık platformlarına, ardından yurt dışı merkezli platformlara ve tespit edilemeyen kripto cüzdanlarına aktardıkları öğrenildi.