Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 32 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 32 Şüpheli Gözaltına Alındı

Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 32 Şüpheli Gözaltına Alındı

Adana merkezli 4 ilde yasa dışı bahis oynattıkları belirlenen 32 şüpheli, düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin yurt dışı merkezli bir şirketten bahis panelleri satın alarak spor müsabakalarına bahis oynattığı belirlendi.

20.12.2024 10:40  Güncelleme: 10:42
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ADANA merkezli 4 ilde yasa dışı bahis oynattıkları belirlenen 32 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin tamamı adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis oynattığı belirlenen 4'ü kadın 32 şüpheliyi tespit edip, teknik ve fiziki takip başlattı. Şüphelilerin, yurt dışı merkezli bir şirketten panel ve site satın alıp, bu sitelerde spor müsabakalarına bahis oynattıklarını belirlendi. Tespitler sonrası operasyon için harekete geçen ekipler, Adana merkezli Ankara, Antalya ve Konya'da belirlenen adreslere 18 Aralık'ta eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 32 şüpheli, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada bir ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, çok sayıda cep telefonu ve bilgisayara da el konuldu. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 32 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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