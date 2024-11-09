Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 17 Tutuklama

Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 20 zanlıdan 17'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesince 7 Kasım'da Mersin, Antalya ve Mardin'de yasa dışı bahis suçuna yönelik operasyonda gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 17'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Polis ekiplerince 7 Kasım'da Mersin, Antalya ve Mardin'de yasa dışı bahis suçuna yönelik çalışma başlatılmış, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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