Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 56 Gözaltı - Son Dakika
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Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 56 Gözaltı

Sakarya merkezli 5 ildeki yasa dışı bahis şebekesine yönelik operasyonda 56 kişi gözaltına alındı.

19.11.2024 14:51
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Sakarya merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 56 kişi gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Sakarya merkezli bir şebekenin Sakarya, İstanbul, Kocaeli, Ağrı ve Giresun'da bahis ve şans oyunlarına yönelik yasa dışı organizasyon kurduğu belirlendi.

İllegal internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatan, oynanmasına imkan sağlayan ve buna aracılık eden kişilerle ilgili gözaltı kararı verildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 5 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 56 zanlı gözaltına alındı.

Öte yandan şebekenin kurduğu yasa dışı bahis organizasyonunun işlem hacminin yaklaşık 2,5 milyar lira olduğu değerlendirilirken, gözaltına alınanların banka hesap hareketleri de inceleme altına alındı.

Kaynak: AA

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, sakarya, 3-sayfa, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 56 Gözaltı - Son Dakika

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