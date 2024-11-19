Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 56 Gözaltı

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Sakarya merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 56 kişi gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Sakarya merkezli bir şebekenin Sakarya, İstanbul, Kocaeli, Ağrı ve Giresun'da bahis ve şans oyunlarına yönelik yasa dışı organizasyon kurduğu belirlendi.

İllegal internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatan, oynanmasına imkan sağlayan ve buna aracılık eden kişilerle ilgili gözaltı kararı verildi.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 5 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 56 zanlı gözaltına alındı.

Öte yandan şebekenin kurduğu yasa dışı bahis organizasyonunun işlem hacminin yaklaşık 2,5 milyar lira olduğu değerlendirilirken, gözaltına alınanların banka hesap hareketleri de inceleme altına alındı.