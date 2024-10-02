Yaşlılar Günü\'nde Başkan Demirçalı\'dan Anlamlı Ziyaret

Güncel

(ADANA)- Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, "1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü" dolayısıyla ilçe Kaymakamı Mehmet Aksu ile birlikte belediye bünyesindeki Kışla Emekli Kütüphanesi'nde vatandaşlarla buluştu.

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, ilçe Kaymakamı Mehmet Aksu ile birlikte Kışla Emekli Kütüphanesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. İlçenin yaşlı dostu bir yer olması için özveriyle çalıştıklarını belirten Başkan Demirçalı, ömürlerinin büyük bir bölümünü vatanına ve milletine hizmet ederek geçiren ve kazandıkları hayat tecrübeleriyle yeni kuşaklara yol gösteren büyüklerin, hayatlarının bu döneminde bekledikleri ilgi, şefkat ve huzuru fazlasıyla hak ettiklerini söyledi.

Demirçalı, emekli ve yaşlıların daha güzel bir yaşam sürebilmeleri için çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirterek, "Bu insanlar gençliğini, onlarca yılını bu ülke için vermişler. Bundan sonraki süreçte de biz onların değerli kardeşleri ve evlatları olarak kalan yaşamları süresince daha onurlu bir insan, daha keyifli, mutlu bir yurttaş olmalarını bizlerin tesis etmesi lazım. Bizlerin büyüyüp yetişmemizde bin bir emek sarf eden anne ve babamız başta olmak üzere tüm yaşlılarımızın bizlerden en büyük beklentisi olan sevgi ve saygımızı her fırsatta onlara gösterip bu güzel duyguları ileriki nesillerimize aktararak devam ettirmek temel görevimizdir" dedi.

Kaymakam Mehmet Aksu ise "Yaşlılarımız, dünden bugüne kültürümüzü, değerlerimizi, örf ve adetlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en değerli varlıklarımızdır. Unutulmamalıdır ki, her genç insan, bir yaşlı adayıdır. Hayatımızı bu gerçeği göz önünde bulundurarak yaşamalıyız" diye konuştu.

Yaşlılarla bir süre sohbet eden Başkan Demirçalı ve Kaymakam Aksu, ziyaretin ardından toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.