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Yat Turizm Derneği Başkanı: Deniz turizmi gelirleri yüzde 30 arttı - Son Dakika
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Yat Turizm Derneği Başkanı: Deniz turizmi gelirleri yüzde 30 arttı

Yat Turizm Derneği Başkanı Begüm Doğulu, deniz turizmi gelirlerinin bu yılın ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artarak 10,5 milyar dolara ulaştığını belirtti. Doğulu, Türkiye'nin 2023'te Akdeniz çanağının en çok tercih edilen destinasyonu olduğunu söyledi. Ayrıca, Türkiye'de yat turizminin dünya standartlarında olduğunu ve yat limanlarının artırılmasıyla gelirlerin daha da yükseleceğini vurguladı.

Yat Turizm Derneği Başkanı: Deniz turizmi gelirleri yüzde 30 arttı
29.12.2023 - 11:11,  Güncelleme: 11:15
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Yat Turizm Derneği Başkanı Begüm Doğulu, deniz turizmi gelirlerinin bu yılın ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artarak 10,5 milyar dolara ulaştığını belirterek, "2023'te Türkiye sahilleri Akdeniz çanağının en çok tercih edilen destinasyonu olmayı başardı." dedi.

Doğulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl sektörde beklentilerinin üzerinde talep oluştuğunu söyledi.

Bu yılın 9 aylık döneminde turizm gelirlerinin 42 milyar dolara ulaştığını, bu gelirlerde deniz turizminin payının ise yaklaşık yüzde 25 olduğunu dile getiren Doğulu, deniz turizmi gelirlerinin 2022'ye göre yüzde 30 artarak 8,1 milyar dolardan 10,5 milyar dolara çıktığını ifade etti.

"2023'te Türkiye sahilleri Akdeniz çanağının en çok tercih edilen destinasyonu olmayı başardı." değerlendirmesinde bulunan Doğulu, ülkede Marmara'da 10, Ege'de 40, Akdeniz Bölgesi'nde 10 olmak üzere 60 marina olduğunu bildirdi. Doğulu, belediyelere ait de 6 marina bulunduğunu dile getirerek, toplam tekne bağlama kapasitesinin ortalama 15 bin 500 civarında olduğun kaydetti.

Doğulu, Türkiye'de yat turizminin, dünya standartlarında ve ülkenin bu alanda en üst seviyede olmasını sağlayacak statik ve dinamik unsurlara sahip bulunduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Statik faktör olarak, Çanakkale'den Antalya'ya kadar olan kıyılarda 239 yatın demirleyebileceği, fırtına ve hakim rüzgarlardan korunaklı eşsiz doğa harikası 100 koy bulunuyor. Dinamik unsurlar açısından ise yatlar, marinalar, kruvaziyer gemileri, limanlar, günübirlik turlar, dalış turizmi, sörf, balık avlama, deniz çevreciliği, personel eğitimi gibi unsurlar Türkiye'nin deniz turizminde önemli bir rol oynuyor."

Yat limanı ve mega yatlara bakım, onarım hizmeti sunabilecek tesislerin artırılmasıyla Akdeniz çanağından alınan payın yükseleceğinin altını çizen Doğulu, devletin yat turizmine önem ve destek vermesiyle gelecek yıldan beklentilerinin yüksek olduğuna dikkati çekti.

"Şeffaf uygulamalarla yatçılıkta yeni bir döneme geçildi"

Doğulu, Avrupa standartlarında yönetmelik ve kanunların uygulamaya konulduğuna işaret ederek, sektördeki çoğu gri alanın önünün kapatıldığını ve şeffaf uygulamalarla yatçılıkta yeni bir döneme geçtiklerini söyledi.

"Doğu illerimizde gençlere denizi ve denizciliği öğretmeyi amaçlıyoruz"

Doğulu, Yat Turizm Derneğinin çalışmalarına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Denizcilikteki en büyük ve değerli projenin eğitim üzerine olması gerektiğine inanıyor ve devletimizle birlikte bu doğrultuda çalışmalar yürütüyoruz. Doğu illerimizde denizcilik meslek liseleri açarak gençlere denizi ve denizciliği öğretmeyi amaçlıyoruz. Denizcilik eğitimi veren yüksek eğitim kurumlarındaysa yat işletmeciliği ve deniz turizmi gibi alanlarda çalışacak elemanların yetiştirilmesi için gerek duyulan bölümler ve simülasyon uygulamalı laboratuvarlar açılması planlanıyor. Özel sektör tarafından açılmış olan kurslar Milli Eğitim Bakanlığınca denetlenecek ve katılım sağlamak isteyen vatandaşlarımız için ödeyecekleri ücretlerin makul olması teşviklerle desteklenecek."

Kaynak: AA
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Akdeniz, Türkiye, Marina, Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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