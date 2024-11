Yavaş: Acımasız saldırılarla karşı karşıyayız

Güncel

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, son 50 anketin hemen hemen hepsinde hem başarı oranları açısından hem de kamuoyu yoklamasında hep birinci çıktığını belirterek, "Son 1 hafta 10 gündür acımasız bir saldırı var, gerek konserler üzerinden gerek her türlü iddiayla başladılar saldırmaya. Bunu görüyoruz ve bu maalesef sağlı sollu yapılıyor. Buna dikkatinizi çekmek isterim. Ama çekindiğimiz hiçbir şey yok" dedi.

Yavaş, Keçiören Cemevi'nin açılışı dolayısıyla düzenlenen törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı'nda yaşanan tartışmalarla ilgili değerlendirmesi sorulan Yavaş, seçildikleri gün ilk belediye meclisi toplantısında artık el ele verip hep beraber çalışmak istediklerini, bunun için de hiçbir belediyeyi ayırmadan partisine göre çalışmak istediklerini söyledi.

"Bunun yolu eğer bilgi almak istiyorlarsa bir soru önergesi verilir, istedikleri bilgiyi zaten vermek zorundayız. Kaldı ki saklayacak hiçbir şeyimiz yok veririz." diyen Yavaş, şunları kaydetti:

"Ancak böyle yapmak yerine gerek sosyal medyada gerekse belediye meclisinde 5 yıldır yaptıkları gibi böyle iftira atarak konuşmaya başlamışlar. Arkadaşımız da durumu izah etmek isterken, tahammül etmeden saldırmışlar. Aslında o konuşmasını yapardı. Bir başkası da kalkıp 'Hayır öyle değil böyle' diyebilirdi. Hoş değil inşallah il başkanlarımız karşılık olarak görüştüler. Tekrar barışmak suretiyle orada güzel bir ortam olur inşallah. Temennimiz odur."

ABB'nin konser bütçeleriyle ilgili soruşma süreci

Yavaş, konser bütçeleriyle belediyede başlattıkları inceleme ve soruşturmaların akıbetiyle ilgili soru üzerine, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sonuçları tamamlandı, pazartesi günü 15.00'te çok detaylı bir açıklama yapacağız. Bütün Türkiye'nin de izlemesini isterim açıkçası, canlı yayınlıyoruz her şeyde olduğu gibi. Bir görsünler bakalım, hesap kitap neymiş? Biz hiçbir şeyi şimdiye kadar saklamadığımız gibi saklamayız. Hatası olan varsa da bizzat benim imzamla savcılığa gider. Şimdiye kadar yapılan şey odur. Kendi dönemimde de 56 teftiş yaptırdım, kendi bürokratlarımla ilgili. Bunun içerisinde savcılığa gitmek isteyen varsa gitmesi gereken varsa onlar da gitmiştir. Ama mutlaka ve mutlaka bütün iddialar benim belediyelerimde soruşturulur. Bundan çekinmiyoruz çünkü soruşturduğunuz zaman dedikoduyu ortadan kaldırıyorsunuz ve en azından bürokratımız da aklanıyor. Çünkü bazen ihalelerde ihaleyi alamayanlar birbirlerine karşı bu tür iftiralarda da atıyorlar. Hem onların da aydınlanması, açığa çıkması açısından sık sık teftişe başvuruyoruz. Bazen bürokratlarımız üzülüyor ama sonuçlanmasından itibaren temize çıkmaları her şeyden daha iyidir. Aynı şekilde bütün konserlerin hepsi ve bütün ihaleleri biz zaten her zaman inceletiyoruz."

Bu konuda saklayacak bir şeyleri olmadığına işaret eden Yavaş, konserlerin Kültür Daire Başkanlığı tarafından yapıldığını, bir eksiklik tespit edilmesi halinde gerekli işlemin yapılacağını ifade etti.

Başka belediyelerin yaptığı ihaleleri de Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) kayıtlarından çıkardıklarını ve aynı tarihte aynı işleri kimlerin hangi fiyata yaptığını belirlediklerini anlatan Yavaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şöyle bir iddiamız yok. 'Önceki dönemde çok israf oldu, bakın görün.' Deyip kendimizi savunmak gibi bir şeyimiz yok. O onların alışkanlığı zaten. Yani önceki dönemde paraların har vurulup harman savrulması onların alışkanlığı. Biz bu sistemi yok etmek için geldik Ankara Büyükşehir'e. Bugüne kadar sürekli olarak muhalif belediye meclis üyeleri sürekli hakkımızda şikayet dilekçeleri verdiler. 109 tane benim hakkımda şikayet dilekçesi vermişler savcılığa. Bunların 101 tanesi takipsizlikte sonuçlanmış. 8 tanesi de şu anda müfettiş incelemesinde. Daha bugüne kadar Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden hiçbir bürokrat bu şikayetler karşısında savcılığa gidip ifade dahi vermemiştir. Bu da nasıl bir belediyecilik yaptığımızın en güzel örneğidir. Biz kararlıyız. Türkiye'de yolsuzluğun kaldırılması, yok edilmesi için en büyük amacımız örnek olacak çalışmaları yapmak ve Ankara Büyükşehir olarak çalınmadan da çalışılabileceğini göstermek en büyük şiarımız, görevimiz bittikten sonra da insan işine alnımız ak olarak çıkabileceğiz. Allah milletin karşısına bu kadar görev yapıp da rahat bir şekilde çıkamayanlardan etmesin kimseyi. Dileğim odur."

