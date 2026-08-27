ABB: "Sayın Mansur Yavaş ile Sayın Müslim Sarı arasında herhangi bir siyasi kararına ilişkin bir görüşme gerçekleşmemiştir" - Son Dakika
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ABB: "Sayın Mansur Yavaş ile Sayın Müslim Sarı arasında herhangi bir siyasi kararına ilişkin bir görüşme gerçekleşmemiştir"

ABB: "Sayın Mansur Yavaş ile Sayın Müslim Sarı arasında herhangi bir siyasi kararına ilişkin bir görüşme gerçekleşmemiştir"
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, CHP Sözcüsü Müslim Sarı'nın Mansur Yavaş'ın siyasi geleceğine ilişkin açıklamalarını yalanladı; iki isim arasında böyle bir görüşme gerçekleşmediğini duyurdu.

(ANKARA) - ABB Basın Birimi'nden yapılan açıklamada "Sayın Mansur Yavaş ile Sayın Müslim Sarı arasında, Yavaş'ın siyasi geleceğine veya herhangi bir siyasi kararına ilişkin bir görüşme gerçekleşmemiştir. Sayın Yavaş'ın kendi ağzından yapılmamış hiçbir açıklama, kendisi adına verilmiş bir karar veya alınmış bir tutum olarak değerlendirilmemelidir" denildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Basın Birimi'nden, CHP Sözcüsü Müslim Sarı'nın dün kullandığı "Mansur Bey, CHP'nin siyaseti içinde, siyasal kimliğinin ve kurumsal kimliğinin içinde siyaset yapmaya karar vermiş durumdadır. Dolayısıyla ondan başka bir açıklama duymadıkça bunu böyle kabul etmek gerekir. Biz kendisiyle görüşüyoruz" ifadelerine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"CHP Sözcüsü Sayın Müslim Sarı'nın yaptığı açıklamanın ardından kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bir hususu açıklığa kavuşturmak isteriz. Sayın Mansur Yavaş ile Sayın Müslim Sarı arasında, Yavaş'ın siyasi geleceğine veya herhangi bir siyasi kararına ilişkin bir görüşme gerçekleşmemiştir. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın şu aşamadaki önceliği, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki dengeler ve Ankara'ya hizmetlerin kesintisiz biçimde sürdürülmesidir. Belediye Meclisi'nde boşalan görevler için önümüzdeki günlerde seçimler yapılacaktır. Bu süreçte ortak iradenin korunması, birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesi büyük önem taşımaktadır.

"SAYIN YAVAŞ 'AÇIKLAMAYI BİZZAT BENDEN DUYARSINIZ' DEMİŞTİR, BUGÜN DE AYNI NOKTADADIR"

Özellikle son günlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik bir operasyon yapılacağı ve Belediye Meclisi'ndeki dengelerin değiştirilerek belediye yönetiminin AK Parti'ye geçeceği yönünde birtakım çevrelerce açıkça iddialar dile getirilirken; henüz ortada başlamış bir seçim süreci dahi yokken Sayın Yavaş'ın siyasi geleceğinin tartışmaların içine çekilmesini doğru bulmuyoruz. Sayın Yavaş bu konudaki tutumunu daha önce de birçok kez açıkça ifade etmiş, 'Gerekli gördüğümde açıklamayı bizzat benden duyarsınız' demiştir. Bugün de aynı noktadadır. Sayın Yavaş'ın kendi ağzından yapılmamış hiçbir açıklama, kendisi adına verilmiş bir karar veya alınmış bir tutum olarak değerlendirilmemelidir."

Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Mansur Yavaş, Müslim Sarı, Politika, Güncel, Son Dakika

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