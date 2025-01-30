Yavaş, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yavaş, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Yavaş, \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katıldı

Mansur Yavaş, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında fotoğraf seçiminde bulundu.

30.01.2025 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylar ile yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yavaş, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Her şeye rağmen" fotoğrafını seçen Yavaş, "Doğal Yaşam ve Çevre"de tercihini Osmancan Gürdoğan'ın "Son kale düştü" karesinden yana kullandı.

Yavaş, "Haber"de Tahsin Ceylan'ın "Su seviyesi", "Günlük Hayat"ta İsmail Aslandağ'ın "Sevginin Gücü" ve "Spor"da Halil Sağırkaya'nın "Abluka" fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğrafları seçmekte zorlandığını dile getiren Yavaş, "Cumhuriyetimizin asırlık kuruluşu olan Anadolu Ajansının çok güzel çalışmaları var, dünyanın her yerinden fotoğraflar var." dedi.

Seçtiği fotoğraflara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yavaş, "'Özgür Suriye' kategorisinde Suriyeli kadınların mutluluğu dikkatimi çekti, gözleri parlıyordu. 'Spor' kategorisinde küçücük Arda'mızın ama güçlü Arda'mızın birçok futbolcu arasında ablukaya alınmış fotoğrafı çok güzeldi. Bir diğer fotoğrafı da hem denizin altı hem de üzerini güzel yakalamışlar, onu seçtik. Bir diğer kategorideyse hastanın fotoğrafı vardı, onun da yüzündeki gülümse çok güzel yakalanmış. 'Haber'de ise gökten adeta ateş yağan fotoğrafı gerçekten güzel yakalamışlar." diye konuştu.

Yavaş, emeklerinden ötürü tebrik ettiği Anadolu Ajansı çalışanlarına başarılar diledi.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Mansur Yavaş, Kültür Sanat, Güncel, ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yavaş, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:55 Yalova’da “içme suyuna kimyasal madde karıştı“ iddiasında 4 eski belediye çalışanı gözaltında Yalova'da "içme suyuna kimyasal madde karıştı" iddiasında 4 eski belediye çalışanı gözaltında
15:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, Hamas 5 Taylandlı rehineyi serbest bıraktı
15:33 ABD’deki uçak kazasında kurtulan olmadı ABD'deki uçak kazasında kurtulan olmadı
15:15 Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu
14:32 Faruk Fatih Özer’in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı Faruk Fatih Özer'in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı
01:15 Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı
00:54 Tüm kurallar değişti Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
00:25 Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf hayatını kaybetti Silahlı çatışmanın ortasında kalan tekerlekli sandalyeli esnaf hayatını kaybetti
00:20 ABD’de eski senatör Bob Menendez’e 11 yıl hapis cezası ABD'de eski senatör Bob Menendez'e 11 yıl hapis cezası
00:14 Gemlik’te kötü koku yayan gemi kıyıdan uzaklaştırıldı Gemlik'te kötü koku yayan gemi kıyıdan uzaklaştırıldı
23:48 İsrail’de büyük güven krizi: Halk Netanyahu’nun üstünü çizdi İsrail'de büyük güven krizi: Halk Netanyahu'nun üstünü çizdi
23:30 Trump’ın imzaladığı ilk yasa yürürlüğe girdi: Guantanamo’da 30 bin kişilik kaçak göçmen tesisi Trump'ın imzaladığı ilk yasa yürürlüğe girdi: Guantanamo'da 30 bin kişilik kaçak göçmen tesisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 18:01:54. #1.12#
SON DAKİKA: Yavaş, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.