Ağıralioğlu'ndan Erdoğan'a faiz tepkisi: 800 milyar dolar faiz ödendi

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Faizin olduğu memlekette bereket olmaz" sözlerine yanıt vererek, "Biz de tam da bunun için Anahtar Parti'yi kurduk. Faize kilit, berekete Anahtar. Bereket kaçtı, 800 milyar dolar faiz ödedi memleket" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin Bolu'da düzenlenen "AR-GE Strateji ve Ortak Akıl Zirvesi" programına katıldı. Anahtar Parti AR-GE Parti İçi Eğitim Okulu Başkanı Prof. Dr. Özcan Güngör'ün sunum yaptığı programda konuşan Ağıralioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yapmış olduğu faiz yorumuna yanıt verdi. Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanı dün bir hikmet buyurdular, her gün zaten hikmet buyuruyorlar sağ olsunlar: 'Faizin olduğu memlekette bereket olmaz' demiş. Biz de tam da bunun için Anahtar Parti'yi kurduk: Faize kilit, berekete Anahtar. Bereket kaçtı, 800 milyar dolar faiz ödedi memleket. Sayın Cumhurbaşkanım, haberi benden duy. Recep Tayyip Erdoğan isimli biri var, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Genel Başkanı. 24 yıllık iktidarında 800 milyar dolar faiz ödedi, memleketin bereketi kaçtı. Hesabını sor onlara. Yani önümüzdeki dönem rakibimiz Recep Tayyip Erdoğan, iktidara gelmeye çalışıyor, o da muhalefet, biz de muhalefetiz. AK Partililerin çok iyi bildiği bir şey vardı. Tayyip Bey bu işleri çok iyi biliyordu zamanında. 'Bunlar koltuğa yapışırlar' diyordu. 'Bunlar koltuğa yapışırlar, biz bunlar gibi değiliz. İkinci dönem geldi mi Allah'ın izniyle bırakacağız'. Hala bırakacak Reis... Onun üstüne dört seçim daha geçirdik evvelallah. Şimdi diyor ki: 'Bu can, bu ten, bu nefes bende olduğu müddetçe...' Türk siyasal sistemini şu anda tıkayan, bu gördüğünüz siyasi hercümerci oluşturan şey, Cumhurbaşkanımızın 'Bir daha seçilecek' duygusu."

"ANAYASA SİZE DEĞİL BİZE LAZIM"

Bana 'Anayasa yapalım mı, başkanım Anayasayla ilgili ne düşünüyorsunuz?' diye soruyorlar. AK Partili arkadaşlara diyorum ki 'Tayyip Bey'in ölene kadar, mezardan sağ çıkarsa o şart da dahil olmak üzere, cumhurbaşkanlığı hakkı olsa dininize, imanınıza siz Anayasa konuşacak mısınız? Size Anayasa lazım mı?' Anayasa bize lazım, diyorum, siz zaten Anayasa'ya uymuyorsunuz ki. Anayasa, sizin keyfiliğinizden korunmak için bize lazım. Anayasa bizim gibi 'Kanun olsun, kural olsun, öngörülebilir bir vatan olsun' diyenlere lazımdır.

AĞIRALİOĞLU'NDAN CHP'YE "RÜZGAR EKTİNİZ, FIRTINA BİÇİYORSUNUZ"

CHP'yi çok uyardım. 'Bu terörsüz Türkiye sürecine, komisyona katılmayın. Bu sürece dahil olmayın'. Şimdi yaşanan kayyım sürecinde, mutlak butlan sürecinde diyorlar ki: 'Devleti kuran partiyiz biz'. Komisyona katılmayacaktınız, devletin kuruluşunu o zaman hatırlayacaktınız. Diyecektiniz ki: 'Biz devleti kuran partiyiz, Anayasayı tartıştırmayız teröristlerle ve bölücülere. Biz devleti kuran partiyiz, Lozan'ı deldirmeyiz'. Eşitlenmeyecektiniz. 'Biz Kürt meselesini bu başlıkla konuşuruz' diyebilirsiniz, biz bu başlıkla konuşmuyoruz ama siz 'Bu başlıkla konuşuruz' diyebilirsiniz ama diyecektiniz ki, 'CHP için Kürt meselesinin eşiti Öcalan'a hürriyet değildir'. Rüzgar ektiniz, fırtına biçiyorsunuz.

"7 HAZİRAN YEREL ARA SEÇİMİNE REKABET GETİRDİK"

Bolu'ya yerel ara seçim bölgelerinden geldim. Seçimde aday çıkarttık. Yolüstü'nde başa güreşiyoruz. 'Siyasete rekabet kalite getirir' diyorduk ya, getirdik. Ne oldu biliyor musunuz? 24 yıldır iktidardalar. Bu Tokat Yolüstü beldesi 14 yıl önce düşmüş belediyeden. AK Parti'nin belediyesi, AK Partili bir milletvekili de var Yolüstü'nden. Nüfus düşüyor, sonra belediyeden düşüyorlar, sonra yargıya gidiyor. 14 sene sonra orada seçim var. Ben şimdi seçim için gittim.

Seçim aslında İstanbul'da. Bugün 6-7 otobüs, her parti seçmen taşıyor. 28 Ekim'de elimize doğmuş evladımız ilk defa kantara çıkacak. 7 tane bakan oraya gitti. Siyasete şimdi kalite getirdik biz. Daha yolun başında iktidara gelmeden Anahtar Parti'niz siyasette rekabetle kalite getirdi. Duymaz siyaset duyar oldu, görmez siyaset görür oldu. Diyorum ki seçmen sandıkla iktidarına mesaj vermelidir. Nezaketsizlik yapmadan orada seçmene diyebildiğimi diyorum. İmkan vermişsiniz, ne kalırsa kalana bakacağız. Bismillah demişiz. Bu yolda yaptıkları her iyi şeyi devam ettireceğiz. Kalan ne varsa kötü, onu iyileştirmek için mücadelemizi sürdüreceğiz.

'Ceketimizi koysak seçeriz' duygusu siyasetin şımarıklığıdır, kibridir. Size burada daha iktidara gelmeden, 7 tane bakanı hizmetiyle getiren Anahtar Parti'dir. Siz daha henüz bizi bilmiyorsunuz, henüz bizim hizmetimize şahit olmadınız, şahit olduğunuz ilk hizmetimiz daha gelmeden sizi 14 senedir burayı unutan 7 bakana sizi hatırlattık. O yüzden Anahtar Parti'nin iradesini görün diyorum. Konuşuyorum, gözüme bakıyorlar, diyorlar ki: 'Başkanım acaba doğal gaz gelir mi size oy versek?' Düzeltemedikleri memleket karnesine rağmen gelip Nevşehir Mustafapaşa'da, Tokat Yolüstü'nde diyorlar ki: 'Bizi seçin, doğal gaz getireceğiz. Bizi seçerseniz buraya yol yapacağız, asfalt yapacağız' Görüyor musunuz? Anahtar bir ilgi var, onun önüne geçmeye çalışıyorlar.

ANAHTAR PARTİ BASA BASA UMUDA DOĞRU YÜRÜYOR İNŞALLAH

İtirazlarımız, ikazlarımız, tekliflerimiz nettir bizim. Beğendiklerimize destek oluyoruz, beğenmediklerimizi, kabul etmediklerimizi söylüyoruz, yanlış bulduklarımızla da mücadele ediyoruz. Memleketi yönetemediğinize inandık, memleketi sizden daha iyi yöneteceğimiz irademizle yola düştük. Gece gündüz yollardayız, büyüyoruz, geliyoruz. Memleketi sizden Allah'ın izni, milletin desteğiyle alacağız. Şimdiye kadar mücadelemizin her safhasında eziyet çektiniz ama böyledir bu işler, yorulmadan, zahmet çekmeden rahmet yoktur. Önümüzdeki dönem Anahtar Parti basa basa umuda doğru yürüyor inşallah."